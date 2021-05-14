Омич требует завести уголовное дело на авторов видео, в котором раскрыта тайна о его трансгендерности

Трансгендерный омич хочет выяснить, кто автор видео. Ради этого он обратился в прокуратуру. Фото: личный архив Николая Родькина

О том, что является небинарным трансгендером, омский общественный деятель Николай Родькин, никому рассказывать не собирался. Его устраивало, что об этом знает только близкий круг людей. Но неизвестные решили иначе, и выложили компрометирующее видео, в котором прямо написали, что Николай – гомосексуал и трансгендер.

- Авторы посчитали, что можно так по мне пройтись. В ролике упомянули о том, что я гей, трансгендер и предпочитаю красные трусы синим. Но проблема не в том, что показали мои трусы или рассказали, что я- гей. Эту часть своей жизни я давно опубличил, а вот о том, что я – трансгендер, рассказывать я не собирался. Поэтому и пожаловался в прокуратуру, - рассказал в беседе с нами Николай.

Николай Родькин написал заявление в прокуратуру о разглашении персональных данных и о нарушении неприкосновенности личной жизни нет. С такими заявлениями обычно редко обращаются в органы, поэтому Николай был готов к разной реакции правоохранителей, особенно, учитывая специфику его жалобы. Но визит в прокуратуру его приятно удивил.

- Должен сказать, что сотрудники прокуратуры были предельно вежливы, предупредительны и вели себя очень профессионально. Многие люди боятся отстаивать свои права или не верят, что это приведет к какому-то результату. Для меня важно довести это дело до конца и установить тех людей, которые опубликовали видео. Делать такие вещи анонимно - низко и подло, - отметил Николай Родькин.

Небинарной персоной омский общественник осознал себя еще в детстве. Ему очень повезло с родственниками, которые не мешали его самовыражению. Фото: личный архив Николая Родькина

Скорее всего, теперь предстоит не только долгое разбирательство по его заявлению, но и не один трудный разговор со знакомыми и родными. Несмотря на то, что близкие друзья знают о трансгендерности Николая, в неведении оставались родители и множество знакомы.

- Конечно, есть знакомые и друзья, которые в курсе моей трансгендерности. Но это самые близкие люди. Несмотря на то, что у меня адекватная и по нынешним меркам очень прогрессивная семья, с родителями, например, я эту тему не обсуждал. Они точно не поняли бы, что я имею ввиду, хотя никогда не запрещали играть в куклы или надевать платья. Но теперь, видимо, придется им как-то объяснить, - рассуждает Николай.

Мы будем следить за ходом рассмотрения заявления Николая Родькина и обязательно сообщим, чем закончится следствие.