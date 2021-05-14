Из-за густого тумана утром в Омске не смог приземлиться ни один самолет

Сегодня утром пассажирам, рассчитывавшим улететь в Москву и Санкт-Петербург, пришлось несколько часов провести в аэропорту из-за тумана. Фото: Евгений Цуприк

Погода в Омске продолжает удивлять. На минувшей неделе омичи уже сталкивались и с ураганным ветром, и с палящим солнцем, от которых сильнее разгорались лесные пожары. От них серьезно пострадали многие жители частного сектора и дачники, а в Омской области даже выгорела почти вся деревня. Был и густой смог, природу которого никто из официальных органов не смог объяснить. Только несколько дней назад над городом почти сутки висела густая дымка из-за которой даже не было видно солнца. А накануне прошел неожиданный дождь. Видимо из-за высокой влажности и образовался туман, который сегодня помешал сесть всем утренним самолетам в Омске.

Все утренние рейсы задержались на несколько часов. Фото: онлайн табло омского Аэропорта

Как видно из электронного табло омского Аэропорта ни один рейс не прилетел и не вылетел сегодня вовремя. Проблемы из-за плотного тумана начались ранним утром, еще колото 4 часов утра. Первым должен был прибыть в 4:20 рейс из Москвы, но он задержался на целых 3,5 часа. Приземлиться в Омске он смог только в 8 утра. Все это время пассажиры были вынуждены провести в Новосибирске. Такие же проблемы возникли и у следующих семи рейсов. Все они задержались от 3,5 до 2 часов. Естественно, что и обратно рейс вылетели с большим опозданием.

Первым самолетом, который вовремя прилетел и вылетел из Омска стал борт Уральских авиалиний из Семфирополя. Ему удалось приземлиться даже чуть раньше, в 6:45 вместо 7:00. К этому времени туман начал рассеиваться и видимость стала достаточной для посадки. Сейчас проблем с туманом нет, а все опоздавшие рейсы удачно улетели.