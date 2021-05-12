О чем говорили на встрече губернатор Омской области Александр Бурков и президент Владимир Путин

Глава региона представил президенту проект крупной дорожной развязки, которая может скорректировать транспортные потоки в регионе. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава региона рассказал об успехах, которые есть в разных сферах, но упомянул и о некоторых проблемах. Так губернатор отметил, что вырос объем внебюджетных инвестиций, активно развивается строительство социальных объектов, но в городе еще есть некоторые проблемы с доступностью детских садов. Появилась положительная тенденция в сельском хозяйстве, несмотря на засушливое лето 2020 года региону удалось собрать около 3 миллионов тонн зерна. Главной темой стало возможное строительство северного обхода Омска. Эта дорога должна связать крупные трассы и позволить объехать город.

На встрече с президентов Александр Бурков рассказал, как обстоят дела в разных отраслях экономики Омской области. Фото: пресс-служба правительства Омской области

- У нас нет практически природных ресурсов, мы удалены от рынков сбыта, и, конечно, мы видим перспективы развития региона в создании логистического хаба, который можно было бы назвать окном или воротами в Азию. Проблема в том, что все промышленные предприятия, их более 200, находятся на правом берегу города Омска, и весь грузовой транспорт идёт сегодня через центр города, - губернатор показал Президенту предварительную схему и проект объекта. - Синей линией показан северный обход, 60,5 километра. Стоимость здесь достаточно высокая – 42 миллиарда рублей, но это стройка на десять лет. Хочу подчеркнуть, Владимир Владимирович: мы, строя эту дорогу, решаем вопросы экологии не только тем, что выводим транспорт из городской черты, мы при строительстве земляного полотна планируем использовать отходы золошлаковых хранилищ. У нас на территории города 76 миллионов тонн золошлаковых отходов, 6,5 миллиона мы можем направить на строительство этой дороги. Она связывает две трассы – на Тюмень, и на Новосибирск. И в дальнейшем выходим на трассу, которая идёт на юг, это Павлодар, Республика Казахстан. Более того, я подчеркну, что решение о строительстве этой дороги было принято еще в 1982 году ЦК КПСС и Советом Министров. Мы просто делали уже свою трассировку и предпроектные работы, - отметил губернатор.

Также Александр Бурков отметил, что в случае строительства дороги, по оценкам специалистов, снизится транспортная нагрузка на 10-15% не только на выезды из города, но и на центр. Изучив проект, Владимир Путин согласился с тем, что северный обход перераспределит поток транспорта в регионе.

- Да. Это вопрос безопасности, экологии и вопрос будущего – развитие этого транспортного узла, - отметил губернатор Омской области. Пока вопрос строительства северного обхода Омска остается в стадии планирования и проектов, но обсуждения возможностей его реализации ведутся.