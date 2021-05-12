«Наши на «Мерседесах» не ездят»: Омская епархия открестилась от священника, устроившего ДТП

Авария произошла рано утром в день Пасхи. Фото: vk.com

Напомним, это нетривиальное ДТП случилось на Пасху, 2 мая, в районе дворца имени Фетисова в Амурском поселке. В «Мерседес» въехал в «девятку». От удара у иномарки оказалась сильно разбита передняя часть, отечественное авто было практически уничтожено.

При этом жена потерпевшего написала в соцсетях, что эта машина была необходима ее мужу и главному кормильцу их многодетной семьи. Мужчина работает водителем.

Предполагаемым виновником аварии оказался человек в рясе священника. Он рассказал, что возвращался домой с ночной службы и заснул за рулем. При этом отреагировал на случившееся философски.

- Я от лобового ушел насколько смог, а если бы затупил, то явно сейчас вам всем не отвечал. Это хорошо, если бы жив остался, а могло бы быть все печально и трагично, – рассказал в соцсетях водитель разбитого ВАЗа. – Больше всего меня удивили его слова: «Хорошо, что ты мне попался навстречу, а так бы я улетел».

В Омской епархии уже открестились от заблудшего сына, сообщив, что их «священники на «Мерседесах» не ездят». Выяснилось, что к официальной церкви он действительно не имеет отношения и является представителем РИПЦ (Русской истинно-православной церкви).

- Выяснили все. Можем официально заявить, что священнослужителей Омской епархии Русской Православной Церкви в этой аварии не было, – цитирует «Говорит Москва» официального представителя Омской епархии Дмитрий Олихов. – Скорее всего, речь идет о представителе одного из малочисленных неканонических псевдоцерковных образований, расположенных юридически на территории Омска.

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Накануне, 2 мая в день Пасхи очевидцы сообщили о довольно серьезной аварии в районе Амура, недалеко от ледового дворца имени Фетисова. Там иномарка Mercedes столкнулась с отечественной десяткой. Авария, судя по фото, которые приложил автор поста, оказалась довольно серьезной. У десятки помяло весь левый бок, а в задней пассажирской двери выбило стекла. Иномарке тоже сильно досталось. Левое переднее колесо вывернуло, а бампер помялся. Но, как уточнили в полиции, оба водителя остались целы. (Подробнее...)