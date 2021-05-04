Мэр Омск проверила ход благоустройства Советского района

Мэр Омска Оксана Фадина проверила, как ведутся работы по благоустройству города.

В Омске начались активные работы по благоустройству города. Среди них проводится ремонт дорог, придомовых территорий и строительство новых социальных объектов. Установилась благоприятная погода, и подрядчики приступили к реализации проектов. За ходом работ в Советском округе сегодня проследила мэр Омска Оксана Фадина. С рабочей группой она побывала на нескольких крупных объектах, которые являются значимыми для района.

Первым из них стали дороги 2-я Кольцевая и 2-я Дачная. Здесь проводится ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие уже успели снять асфальт и демонтировать бордюры. По плану здесь должны положить новый асфальт, поставить новые дорожные знаки и облагородить прилегающие территории.

- Работаем уже не по центральным автомагистралям, а берем дороги второстепенного значения. И, в частности, сегодня, выезжая на территорию Советского округа, осмотрели, как идет ход работ подрядной организацией на 2-й Кольцевой и 2-й Дачной. Здесь пересечение трех улиц. На самом деле, территория давно нуждалась в качественном ремонте, поэтому посмотрели, в том числе, и недочеты, которые связаны с прилегающей территорией. Это общественная парковка, газоны, которые прилегают к ней, - отметила Оксана Фадина.

Вторым и, пожалуй, самым важным объектом, который сегодня посетила мэр города, стала стройплощадка детского сада на 140 мест на улице Тюленина. Оксана Фадина положительно оценила действия подрядчика. И действительно, стройка уже активно идет. Там в короткие сроки расчистили необходимую под застройку территорию и вырыли котлован. Из 337 свай, на которых будет стоять здание садика, выбили уже 300 штук. Но, как отметила мэр, далеко не все подрядчики так ответственно подходят к работе. С компанией, которая взялась за строительство другого детсада в Советском округе уже разорвали контракт.

- К сожалению, есть подрядные организации, которые в установленное время за короткий период не могут развернуть фронт работ. Стоит один забор - к сожалению, у нас такая печальная ситуация по Большим Полям, тоже Советский округ. Там на текущий момент московская организация, которая оказалась победителем, заключила муниципальный контракт, поставила забор и развесила объявления о том, что им требуются рабочие специальности. Мы на текущий момент направили уведомление уже официально о расторжении контракта. В ближайшее время будем инициировать новые торги, чтобы успеть заключить с подрядной организацией контракт и, не теряя времени, приступить в летний период к работе над строительством детского сада, - рассказала Оксана Фадина о ходе строительства другого объекта.

Также проверила глава города и работы по проекту «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки». Для этого совместно с рабочей группой мэр побывала в частном секторе на Заозерных. Прошедшая зима показала проблемы с отоплением в образовательных учреждениях. Оксана Фадина проконтролировала выполнение плана по ремонту систем отопления в школах, который составили зимой. В его рамках в Советском районе должны полностью отремонтировать систему отопления и вентиляции в школе №98. Пока эти работы проходят в плановом режиме.