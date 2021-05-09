Стало известно, сколько зарабатывают омские министры

Губернатор Александр Бурков даже не вошел в тройку лидеров по доходам за прошлый год. Фото: Архив "КП"

Омские чиновники продолжают отчитываться о доходах. Уже опубликовали свои декларации омские сенаторы, также рассказали, сколько получают главы подконтрольных мэрии предприятий. Дошла очередь и до членов правительства Омской области. По опубликованным данным на всех за пандемийный 2020 год чиновники заработали около 115 миллионов рублей. А доходы самого состоятельного из них превысили 9 миллионов рублей. Им стал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. По данным декларации он заработал 9 миллионов 132 тысячи рублей. Видимо, такой доход получился из-за продажи части принадлежавшей ему недвижимости. Остальные чиновники в основном продавали и покупали автомобили.

Совсем немного меньше Крикорьянца получил вице-губернатор Дмитрий Ушаков. Он заработал 8,8 миллионов, продав в прошлом году машину и мотоцикл, но без транспорта чиновник не остался. На замену он приобрел внедорожник Chevrolet Tahoe.

Значительно меньше коллег заработал первый вице-губернатор, Валерий Бойко. В 2020 он получил 7,4 миллиона. Хотя в прошлом году лидировал по доходам, тогда он получил 8,1 миллиона рублей.

Так выглядит тройка самых богатых членов правительства. А вот сколько за прошлый год заработали их коллеги.

4. Совсем немного не вошел в тройку лидеров сам губернатор Омской области Александр Бурков. Его доходы немного снизились по сравнению с прошлым годом и составили чуть больше 7 миллионов рублей.

5. Вице-губернатор, министр труда и социального развития Владимир Куприянов получил 6,7 миллиона рублей. В 2020 он избавился от авто марки Nissan X-Trail-2.

6. Министр региональной безопасности Андрей Кондин заработал немного меньше - 6,6 миллиона рублей

7. Вице-губернатор, министр образования Татьяна Дернова можно сказать делит место с коллегой. Заработала она чуть больше 6,5 миллиона.

8. Вице-губернатор, министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз — 6,2 миллиона рублей (в 2019 году — 6,5 миллиона рублей).

9. Руководитель аппарата губернатора и правительства Анна Марухина заработала немного меньше, чем в прошлом году - 5,8 миллиона рублей. В 2019 ее доход составлял около 6 миллионов.

10. Министр культуры Юрий Трофимов за пандемийный год заработал 5,7 миллионов и решил поменять автомобиль с Toyota Allion на Volkswagen Tiguan.

11. Министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов получил всего 5,4 миллиона рублей.

12. Министр финансов Вадим Чеченко задекларировал 5,4 миллиона рублей, а также решил приобрести катер Volzhanka 46 для прогулок по Иртышу.

13. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа заработал за непростой для своей отрасли год 5,4 миллиона рублей.

14. Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Андрей Посаженников по итогам года заработал 5,3 миллиона.

15. Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Антон Гаак, сравнительно недавно вступивший в должность, получил 5,2 миллиона рублей.

16. Министр имущественных отношений Евгений Козлов за прошлый год получил 5,2 миллиона рублей.

17. Министр экономики Анна Негодуйко успел заработать 5,1 миллион рублей.

18. Министр здравоохранения Александр Мураховский задекларировал 3,5 миллиона рублей, что значительно больше, чем в прошлом году. Тогда он получил 2,2 миллиона.

19. Вице-губернатор, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев в прошлом году получил 2,3 миллиона.

20. И замыкает список представитель Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков с доходом в 1,6 миллион.