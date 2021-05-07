С Днем Победы!

Исполнительный директор ПКФ СИБЛИФТ Дмитрий Архипов

Дорогие друзья!

Приближается самый главный праздник в истории нашей страны и всего мира – День Победы. Невозможно переоценить его значимость для любого из нас, ведь в каждой российской семье есть свой фронтовик. Наши деды и прадеды выстояли в самой страшной войне, аналогов которой не знает история человечества. Они отстояли мир для всей планеты, уничтожили фашизм и освободили целые народы. Их жизнь и подвиг служат единственным нравственным мерилом всех наших поступков и достижений.

9 Мая мы с особой гордостью вспоминаем солдат Великой Отечественной и гордимся тем, что стали продолжением поколения Победителей. Мы отдаём дань их мужеству и самоотверженности, огромной любви к Родине и готовности отдать жизнь за её будущее.

От имени коллектива нашей компании я в первую очередь от всего сердца хочу поздравить ветеранов войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда с Днём Победы. Будьте здоровы и счастливы! Пусть ваши идеалы служат примером тем, кто никогда не знал ужасов войны! Спасибо вам за жизнь!

Справочно

ПКФ "Сиблифт" - единственное предприятие по производству подъёмных механизмов в восточной части России. Созданное в 2005 году сегодня предприятие прочно укрепило собственный статус успешного завода-изготовителя, обеспечивающего специфический спрос потребителей из разных регионов страны.

Изначально руководством была сделана ставка на процесс полного цикла - от производства и монтажа, до сервисного обслуживания лифтов на протяжении всего срока их эксплуатации. Качество работы омских производителей подтверждают широкая география партнёрских связей и стабильный поток заказов. И коллектив предприятия не останавливается на достигнутом в полном соответствии со своим лозунгом: "С нами - на высоте!"