День Победы 9 мая 2021 года в Омске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В этом году парад Победы будет более масштабным и зрелищным. На фото – торжественный смотр войск в 2020-м. Фото: Сергей МЕЛЬНИКОВ

Праздничные мероприятия, посвященные 9 Мая, в 2021 году начнутся за несколько дней до самого Дня Победы и, наконец, пройдут в обычном режиме. Правда, связанные с пандемией коронавируса ограничения сняты пока не полностью.

Напомним, по решению регионального оперштаба парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится. А вот от ставшего традиционным шествия «Бессмертный полк» пока решили отказаться. Как и в прошлом году, поучаствовать в нем можно будет онлайн. Узнать, как это сделать, можно здесь.

«ДОРОГАМИ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Взамен этого омичи устроили автопробег «Дорогами Бессмертного полка». За два дня его участники преодолели со Знаменем Победы 300 км и сегодня, 5 мая финишируют в парке Победы на Левом берегу.

«В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ»

Завтра, 6 мая на территории Омского автобронетанкового инженерного института (ул. 14-й Военный городок, 45) в поселке Черемушки под Омском пройдет традиционное мероприятие «В лесу прифронтовом». В 11.00 там начнется 15-минутная военно-историческая постановка по мотивам событий Великой Отечественной войны. А после военный духовой оркестр устроит праздничный концерт для всех желающих.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

5 и 6 мая в 16.00 пройдут экскурсии «Омские бронепоезда в огне Великой Отечественной войны». Известный омский мастер, автор диорам Юрий Тетерин расскажет о событиях 1941-1945 годов, демонстрируя макеты воссозданных сцен Великой Отечественной войны, исторические факты о создании в городе Омске бронепоездов, где и как они сражались на фронтах Великой Отечественной и какой вклад внесли в дело Победы. Гостей ждет подробный рассказ об участии омского бронепоезда «Победа» в сражении с двумя батальонами финских лыжников на станции Лапландия (Карелия) 23 февраля 1943 года. На диораме можно увидеть модель состава бронепоезда (броне-паровоз, штендер и 5 броне-вагонов), более 100 масштабных фигурок бойцов РККА и финских лыжников, пулеметов, модели станционных построек, аэросаней и бронеавтомобиля.

7 мая в 16.00 омский историк, краевед Александр Лосунов прочтет лекцию «Омск. Весна. Победа», в ходе которой расскажет о традиции празднования Дня Победы в нашем городе, роли Омска и омичей в Великой Отечественной войне и о том, как 9 мая 1945 года весть о Победе пришла на нашу землю. В фойе будут звучать песни военных лет. Артисты театра танца «Белая столица» в костюмах 1940-х годов научат всех желающих вальсировать. Мероприятие начнется в 17.30, посетить его можно бесплатно.

8 и 9 мая пройдут бесплатные экскурсии «Священная война». Начало экскурсий 8 мая в 13.00 и 15.00, 9 мая – в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. 8 мая омичей приглашают принять участие во флешмобе «Рисуем Победу» и создать рисунок на асфальте перед входом в исторический парк.

9 мая с 12.00 можно поучаствовать в акции «Песни военных лет» под аккомпанемент аккордеона. Также 9 мая в 14.00 в конференц-зале покажут фильм «В августе 44-го» (Беларусьфильм, 2000 год, режиссёр Михаил Пташук). Вход свободный.

Для детей 7 и 9 мая пройдут мастер-классы по изготовлению открыток к Дню Победы.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ

Посмотреть, как участники праздничного парада готовятся к Дню Победы, можно 6 мая. Начало мероприятия в 19.00.

ЗАКЛАДКА КАМНЯ НА МЕСТЕ СТЕЛЫ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

9 мая состоится торжественное мероприятие на площади рядом с памятником труженикам тыла в Октябрьском округе. Начало мероприятия запланировано на 19 часов. Мемориальный комплекс установят в 2022 году.

«ПАРАД У ДОМА ВЕТЕРАНА»

Поскольку самим фронтовикам уже сложно посещать парад Победы, праздник приходит к ним с доставкой на дом. Например, в этом году такой концерт для одного, но очень ценного зрителя проведут в центре Омска. Присоединиться к поздравлениям ветерана можно, придя к дому № 33 на Иртышской набережной в 14.00.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СМОТР ВОЙСК

9 мая в 12:00 на Соборной площади состоится смотр войск с участием Омского бронетанкового института, УФСИН России по Омской области, Главного управления МЧС по Омской области, курсантов академии МВД России и казаков.

ПРАЗДНИК В ОМСКОЙ КРЕПОСТИ (ул. Партизанская, 5 А)

9 мая с 13:00 до 20:00 омичей приглашают на выставку ретротехники, кинопоказ фильмов о Великой Отечественной войне. Кроме того, пришедшие сюда смогут поучаствовать в мастер-классах – попробовать себя в роли стеклодувов, кукольников и даже освоить средневековые ремесла. Также в «Омской крепости» пройдут акции «Георгиевская ленточка» и «Письма Победы».

ПРАЗДНИК В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

С 13.00 до 20.00 в парке будет звучать музыка военных лет. На территории разместятся специальные тематические фотозоны и выставка военной техники Омского гарнизона. Здесь же можно будет увидеть инсталляцию из огромных букв, образующих слово «ПОБЕДА».

На одной из центральных аллей парка установят 10 арт-объектов, представляющих собой конструкции на невысоких пьедесталах с красными звездами и объемными муляжами книг – «Звезды Победы». С помощью QR-кодов, размещенных на обложках, можно скачать полные тексты произведений, описывающих исторические хроники войны и рассказывающих о великих сражениях, полководцах и подвигах Второй мировой, а также виртуально посетить выставку военной техники в дополненной реальности AR75.

Подробнее с мероприятиями, которые запланированы в каждом округе города, можно здесь.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда и где пройдет салют?

Многие омичи хотят узнать, будет ли в этом году праздничный салют, посвященный Дню Победы. Салют будет, но не 9 мая. Из-за эпидемической обстановки организаторы решили не рисковать и перенесли фейерверк ориентировочно на июнь. Точная дата пока еще не определена. Если все сложится удачно, салют будут запускать с трех точек города.

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В Омске прошел парад Победы, первое массовое мероприятие в городе с начала пандемии, которое согласовало правительство области. Зрителей было меньше, чем обычно. Омичи прислушались к просьбам правительства и не стали массово приходить на праздник. Для пришедших был обязателен масочный режим. Наличие средств защиты проверяли на входе у рамок металлоискателя, а также обязательно измеряли температуру.

Сами военные оказались от масок. Их перед выступлением на параде протестировали на коронавирус, а Соборную Площадь и военную технику обработали антисептиками. (Подробнее...)