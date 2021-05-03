В Омске священник на Mercedes уснул за рулем и вылетел на встречк

Авария произошла рано утром в день Пасхи. Фото: ВКонтакте

Накануне, 2 мая в день Пасхи очевидцы сообщили о довольно серьезной аварии в районе Амура, недалеко от ледового дворца имени Фетисова. Там иномарка Mercedes столкнулась с отечественной десяткой. Авария, судя по фото, которые приложил автор поста, оказалась довольно серьезной. У десятки помяло весь левый бок, а в задней пассажирской двери выбило стекла. Иномарке тоже сильно досталось. Левое переднее колесо вывернуло, а бампер помялся. Но, как уточнили в полиции, оба водителя остались целы.

Хозяин десятки теперь планирует покупать новый автомобиль. Фото: ВКонтакте

Авария произошла рано утром. Как утверждают очевидцы, хозяином Mercedes оказался священник. Он уснул за рулем, видимо возвращаясь домой после ночной службы, и выехал на встречную полосу. Как отмечает владелец ВАЗа Артем, он чудом успел среагировать и уйти от лобового столкновения.

Обе машины получили серьезные повреждения, но водители остались целы. Фото: ВКонтакте

- Я от лобового ушел на сколько смог, а если бы затупил, то явно сейчас вам всем не отвечал. Это хорошо, если бы жив остался, а могло бы быть все печально и трагично, - ответил водитель в комментариях. - Самое что меня удивило, это слова его: "Хорошо, что ты мне попался навстречу, а так бы я улетел", - добавил он.

Мужчина не держит ни на кого зла и рассчитывает получить компенсацию от страховой компании, а потом собирается купить новый автомобиль.

Очевидцы также отмечают, что оба участника аварии были трезвыми. Их сотрудники ГАИ проверили на месте - результаты были отрицательные. Сейчас в причинах аварии продолжают разбираться в полиции.