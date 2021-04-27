Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко поздравляет коллег и омичей с Первомаем

Дорогие омичи, коллеги, члены профсоюзных организаций! Примите искренние поздравления с самым важным для профсоюзов праздником!

К сожалению, мы вновь встречаем его не так широко и ярко, как хотелось бы. Пандемия коронавируса продолжает вносить свои коррективы в наши надежды и планы. И хотя до конца победить инфекцию пока не удалось, ее негативные последствия в нашем регионе на сегодня существенно снижены. Во многом это стало возможным благодаря совместным усилиям сторон социального партнерства, благодаря сообща принимаемым взвешенным решениям.

Эффективно продолжает работать областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, рассматривающий самые разные проблемы, связанные с пандемией. Аналогичный штаб был создан и в Федерации омских профсоюзов благодаря его работе удалось защитить трудовые права многих граждан и противодействовать произволу некоторых работодателей, решивших воспользоваться сложной обстановкой в своих интересах. Серьезную поддержку Федерация и ее членские организации оказывали медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией. Немало добрых дел на счету профсоюзных волонтеров, помогавших наиболее уязвимым категориям граждан: одиноким пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным.

«Восстановить справедливое развитие общества!» под таким девизом по решению исполкома ФНПР профсоюзы отмечают Первомай в этом году. И он вполне соответствует незыблемым профсоюзным постулатам единству, солидарности, справедливости. А наши лозунги соответствуют нашим требованиям. Мы выступаем за рост заработной платы и индексацию пенсий, за прекращение увеличения тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ, цен на основные продукты питания, лекарства, топливо, за доступное жилье и достойную поддержку материнства и детства, людей старшего поколения. Словом, за все то, из чего состоит понятие «справедливое общество».

Праздничные первомайские шествия с цветами и флагами к нам обязательно вернутся. А сейчас главное, что в любой непростой ситуации профсоюзы верны своим идеям и принципам.

С Праздником Весны и Труда, дорогие друзья! Здоровья вам и вашим близким, успехов в выбранном деле, добра и благополучия, солнечного первомайского настроения!

Председатель Федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко