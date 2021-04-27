Стал известен график отключения горячей воды в Омске в 2021 году

Отключение горячей воды начнут с района Нефтяников. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кажется, еще совсем недавно в Омске царствовала зима. Если оглянуться назад, то действительно, снег сошел в середине апреля, а ледоход закончился пару дней назад. Да и ночная температура начала подниматься выше нуля только в последние пару дней, пока приходится греться у батарей. Но в Омске уже появился график отключения горячей воды. Испытывать неудобства придется уже с середины мая. Самые массовые отключения, по информации ООО "ОмскРТС", придутся на июнь, а ближе к концу лета, в августе отключать воду будут в сравнительно небольших районах.

С 17 по 26 мая отключения ждут омичей, воду для которых поставляет ТЭЦ-4. 10 дней без воды придется провести жителям Нефтяников на улицах проспект Мира, Забайкальская, Попова, Пригородная. Жителям этих же домов придется пережить без горячей воды три дня в конце лета, с 23 по 26 августа.

С 19 мая по 1 июня под плановое отключение попадут дома, обслуживающиеся в ТЭЦ-5. На две недели без горячей воды останутся жители Центрального округа на улицах проспект Карла Маркса, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 30 лет ВЛКСМ, 8 Линии, 9 Линии, Арнольда Нейбута, Богдана Хмельницкого, Гагарина, Герцена, Декабристов, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Заречная, Звездова, Иркутская, Ильинская, Кемеровская, Красина, Красногвардейская, Красных зорь, Куйбышева, Ленина, Лермонтова, Маршала Жукова, Масленникова, Маяковского, Омская, Орджоникидзе, Партизанская, Полковая, 1-я и 2-я Производственная, Пушкина, Пятигорская, Рабиновича, Слободская, Спартаковская, Степная, Тарская, Таубе, Успенского, Учебная, 1-я и 2-я Учхозная, Фрунзе, Чкалова, Чокана Валеханова, Шебалдина, Яковлева.

С 3 по 16 июня отключат воду на ТЭЦ-3 в Кировском округе и некоторых домах на Левом берегу. Под отключение опадут жители следующих улиц: Бережного, Звездная, Комкова, Лисицкого, Дианова, Рокосовского, Фугенфирова, Лукашевича, Взлетная, Степанца, проспект Комарова, 70 лет Октября, Дмитриева, Конева, Крупской, Ватутина, Дианова, бульвар Архитекторов, Волгоградская, Бородина, Заозерная, проспект Менделеева, Бородина, Бархатовой, Белозерова, Тюленина, Светлая, Глинки, Коммунальная, Химиков, 22 Апреля, Энтузиастов, 50 лет Профсоюзов, Магистральная, Новостроевская, Нефтезаводская, проспект Королева, Малиновского, Сибниисхоз, переулок Строителей, 19 и 20 Партсъезда, проспект Мира, Поселковая, переулок Новоселовский, Энтузиастов, Доковская, Дружбы, Окружная, Телевизионная, Сибаковская, Физкультурная, бульвар Зеленый.

С 16 по 29 июня без горячей воды придется обходиться жителям Октябрьского округа, которых обслуживает ТЭЦ-2, а также часть домов, воду в которые поставляет ТЭЦ-5. Под отключение в этот период попадут жители 16-ого военного городка, Комсомольского городка, поселка Чкаловский, Биофабрика, проспект Карла Маркса, Космический, улиц Тимуровский проезд, Спортивный проезд, 10 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 и 27 Линии, 20 лет РККА, Академика Павлова, Белинского, Берко Цемента, Богдана Хмельницкого, Братская, Бульварная, Иванова, Вокзальная, Горького, Гризодубовой, Декабристов, Демьяна Бедного, Добролюбова, Железнодорожная, Звездова, Ильичева, Индустриальная, Ипподромная, Иртышская Набережная, Калининиа, Карбышева, Кордная, Котельникова, Красная Звезда, Красных Зорь, Куйбышева, Кузнецова, Лагоды, Ленина, Лермонтова, Лизы Чайкиой, Мануильского, Маршала Жукова, Масленникова, Маяковского, Новгородская, Орловского, Пархоменко, Печникова, Полторацкого, Рабочие, Рождественского, Ростовская, Серова, Стальского, Толстого, Транспортная, Труда, Учебная, Крылова, Циолковского, Чередовая, Шинная.

С 17 по 30 июня пережить отключение предстоит жителям Левого берега на улицах 2-я Солнечная, 2, 3, 4 Любинская, Комкова, Дианова, Волгоградская, Лесной проезд, Лукашевича, Ватутина, Путилова, Перелета, Кузьмина, Взлетная.

С 14 по 27 июля снова будут происходить отключение в домах ТЭЦ-5 в Центральном районе. Двухнедельное отсутствие воды ждет омичей в 17 военном городке, на улицах набережная Тухачевского, Козицкого, 10 лет Октября, 20, 21, 22, 25 Линия, 5 Армии, Арнольда Нейбута, Арсеньева, Шукшина, Вавилова, Волочаевская, Волховстроя, Воронкова, Восточная, Гусарова, Дачная, Добровольского, Долгерева, Затонская, Звездова, Кемеровская, Красный Путь, Крутой Яр, Ледорезная, Булгакова, Омская, Орджоникидзе, Рабиновича, Сазонова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 24, 27 Северная, Совхозная, Тарская, Челюскинцев, Яковлева.

Закончатся отключения в августе. Последний период выпадет с 4 по 17 августа. В конце лета без воды придется обходиться жителям Октябрьского округа. Отключат воду на следующих улицах: Камерный переулок, Космический проспект, 50 лет ВЛКСМ, 75-ой Гвардейской Бригады, Еромолаева, 5-я Кордная, Молодежная, Олимпийская, Петра Осминина, Романенко, Товстухо, Юбилейная.

С подробным списком, где указаны точные адреса домов, можно ознакомиться здесь.