Не хочет общаться с воспитавшей ее семьей: Что стало с девочкой из Омска, которую опекуны делили с вышедшей из колонии родной матерью

Маша (на фото слева) выглядит вполне счастливой рядом со своей родной мамой и сестрой Юлей (по центру и справа соответственно).

Драма разыгралась в 2017 году – две семьи делили одного ребенка. Каждая считала 8-летнюю на тот момент Машу своей. Как обычно бывает в ситуациях с детьми вся эта история оказалась крайне болезненной для всех ее участников без исключения.

Напомним, как все начиналось. В 2009 году Марина Антоненко, которая на тот момент уже была на большом сроке, выпивала со своим тестем и другими гостями. Беременной стало плохо, и она потребовала выключить музыку, однако родственник сделал звук еще громче. Это взбесило его сноху, она схватилась за нож и нанесла 13 ножевых ранений. Пожилой мужчина скончался. На суде Марина пыталась оправдаться, что свекр ее домогался. Однако другие свидетели это опровергли. Женщину отправили в колонию. Почти сразу после заключения она родила девочку. Вышла она только в 2015 году, а спустя 1,5 года начала требовать у приемных родителей – семьи Эндерс, которая воспитывала малышку с рождения и считала своей, – вернуть ребенка.

- Ее старшая дочь Даша сразу осталась у нас с Димой (бывшим мужем Марины. – Прим. авт.), – рассказала «Комсомольской правде в Омске» экс-свекровь женщины Надежда Николаевна. – Мы поехали в колонию – с пеленками, памперсами – забирать младшую. А она сделала ход конем – попросила своего первого мужа и его новую жену приютить младенца у них. Мы опоздали буквально на день. Она обиделась на нас с сыном, что мы ее посадили, и решила так отомстить. Официально они с Димой не были расписаны, поэтому на ребенка он особо не мог претендовать. А потом получился этот скандал, когда она начала отбирать ребенка у Эндерсов. Мне по-человечески очень жаль ту семью. Они ведь сделали доброе дело, а за это самим пришлось страдать.

В итоге опека и суд встали на сторону биологической матери – она не была лишена родительских прав, а лишь временно оформила опеку над ребенком на своих знакомых. Кроме того, платила опекунам алименты. По закону супруги Эндерс оказались для Маши посторонними.

Татьяна Эндерс с Машей. Фото: «Одноклассники»

Сотрудники опеки пришли к Маше прямо в школу в Марьяновке, где тогда жили Эндерс, и без подготовки сообщили, что отдадут ее родной матери, которую девочка видела только один раз в жизни. Это стало трагедией и для ребенка, и для приемных родителей. Не вселяла в них оптимизма и история со старшей дочерью Марины Юлей, которую она родила как раз от своего первого мужа Владимира Эндерса.

- У мужа с Инной есть общая дочь – Юля, – рассказывала нам тогда Татьяна Эндерс. – Когда она запила, он ушел от нее, но ребенка хотел забрать. Так она продавала нам ее! В 2003-м мы переселялись в Германию, а мать потребовала 100 тысяч за отказ от родительских прав. Для села эта сумма неподъемная – уехали мы без девочки. Когда вернулись – это был другой человек.

Супруги Эндерс подавали иски в прокуратуру и в суд. Даже планировали нанять частного детектива, чтобы собрать доказательства, что Марина – плохая мать. Однако это не удалось.

Татьяна Эндерс согласилась приютить дочь бывшей жены своего мужа и искренне полюбила девочку.

В свою очередь, Марина Антоненко, сильно оступившись один раз, в прошедшие несколько лет на свободе сделала все, чтобы вернуться к нормальной жизни и стать настоящей мамой для своих детей. «Комсомолка» узнала, как воссоединившаяся семья живет сейчас.

Марина Антоненко выглядит значительно более посвежевшей, уверенной в себе и спокойной, чем 6 лет назад. Ее близкие подтверждают: она бросила пить, устроилась горничной в центр загородного отдыха в Красноярке и очень держится за работу, которая кормит ее большую семью. У Марины наладилась личная жизнь. Как выяснилось, ее новый супруг – двоюродный брат ее второго мужа и отца Даши и Маши. Мужчина на 11 лет младше, он работает на стройке и тоже старается поддерживать семью.

После всего пережитого семья, наконец, объединилась.

Марина переехала из Красноярки, где жила до этого. На маткапитал она купила гостинку в поселке Новотроицком под Омском. У старшей дочери Юлии, которую Марина родила от своего первого мужа Владимира Эндерса, недавно трагически умер муж. С двумя детьми она вернулась к маме. Сейчас они живут все вместе – Марина, Юля с сыновьями и Маша. Средняя дочь Даша решила жить со своей бабушкой по отцу Надеждой Николаевной.

- У нас все отлично, – рассказывает Марина Антоненко. – Маша уже совсем большая девочка выросла, учится хорошо. Ту семью она даже не вспоминает и сама не хочет с ними общаться.

- А опека интересуется хоть, как вы живете?

- Как-то звонили, но очень давно это было. А, вообще, никто никогда не проверял. Обещали все приехать, и так никого не было.

А вот это, на наш взгляд, как минимум, странно, с учетом обстоятельств этой истории. Ведь еще несколько лет назад все было далеко не так безоблачно. Об этом нам рассказала бывшая свекровь Марины Антоненко.

- У меня Даша живет, поэтому, конечно, мы с ее мамой поддерживаем отношения, – говорит Надежда Николаевна. – Они живут довольно замкнуто. Я очень хочу, чтобы Маша подружилась с сестрой. Но они пока ни в какую. Даша ревнует папу, переживает, что он будет больше любить Машу, которая вернулась. Возраст у них пока еще сложный: Даше 15, Маше летом будет 13 лет. Но, надеюсь, со временем, они поймут, что родные. Даша у меня с норовом, а Маша, по-моему, очень покладистый ребенок. Говорит, что очень любит папу. Видит-то его раз в полгода, он по вахтам работает – а вот все-таки родная кровь сказывается. Каждый раз, как он приезжает в Красноярку, она у нас в гостях.

- Маша сильно переживала, когда ее забрали у опекунов?

- Сильно. Она постоянно им сама названивала. Даже сбежала из дома. Позвонила им, сказала, где находится, и попросила забрать. Они, конечно, туда сразу прилетели. А Марина на них заявление о похищении ребенка написала. Чуть уголовное дело не завели. Эндерсы сильно тогда напугались. С тех пор оставили попытки связаться с Машей. А она сейчас полностью переменила о них мнение. Обзывает их по-всякому, повторяет все за матерью – ребенок же еще. Я здесь человек посторонний, но даже мне обидно за ту семью. Они с младенчества Машу воспитывали, конечно, прикипели к ней душой. А Татьяна, вообще, согласилась, взять ребенка от женщины своего бывшего мужа. Не каждая на такое способна. И так с ней обошлись.

- Но Марина сейчас действительно изменилась, после того, как смогла вернуть себе дочь?

- Да. Она в принципе неплохой человек. Только с самого начала не задалась у нее жизнь. Мать их с сестрой одна воспитывала. Чтобы хоть как-то содержать семью, постоянно работала. Марину пришлось отдать в интернат, другого выхода просто не было. Она очень рано вышла замуж за Эндерса. Ей было 16 лет, когда родила от него Юлю. Устроилась работать уборщицей в дом отдыха «Химик» у нас в Красноярке. Там ее и заметил мой Дима. Она так-то очень чистоплотная и трудолюбивая женщина, просто начала пить. А выпьет – совсем другой человек, ужасный. Вот и закончилось все колонией. Но сейчас она совсем завязала. Под Новый год умерла ее мама, которая ее сильно поддерживала. Девочки любили ее. Марина очень тяжело переживала смерть матери, как-то серьезнее стала после случившегося. Надеюсь, у них больше не случится ничего плохого и все наладится.

*Имена и фамилии изменены.

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