Омичи заметили мертвую рыбу на берегу озера в «Птичьей гавани»

Дохлую рыбу видно по всему берегу озера. Фото: ВКонтакте

Зима окончательно закончилась. Иртыш вскрылся и даже не стоячих озерах лед растаял. После этого омичи и заметили пугающее количество мертвой рыбы, которую прибило к берегу. Местные жители в соцсетях поделились кадрами, которые удалось снять в природном парке "Птичья гавань". Там нет редких рыб, но даже обычные мертвые караси, десятки которых прибило к берегу вызывают не лучшие чувства.

Такой мор рыбы в омских озерах замечали весной и раньше, но тогда это были дикие озера, за которыми никто не следил. А в "Птичьей гавани" за содержанием кислорода в воде обычно следили. В этом году местные жители не заметили никаких мероприятий по насыщению воды кислородом.

- В прошлом году хоть насыщали водоем кислородом ,а в этом я не видел. Я работаю на троллейбусе и каждый день езжу мимо, не видел, чтобы насосы бурлящие стояли, - рассказал один из омичей в комментариях. Его поддержали и другие местные жители.

В целом, омичи не сомневаются, что мор рыбы произошел из-за суровой зимы и нехватки кислорода в воде подо льдом. Версии о том, что рыбу чем-то отравили, не высказал ни один из комментаторов.