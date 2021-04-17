Сколько заработали омские депутаты в Госдуме в 2020 году

Появились официальные декларации о доходах омских депутатов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Недавно депутаты Государственной думы опубликовали декларации о своих доходах за прошлый 2020 год. Он для всех выдался нелегким, для некоторых из представителей от Омской области особенно, а кто-то наоборот смог увеличить свои доходы.

Как следует из официальной декларации, самым высокооплачиваемым омским депутатом стал Олег Смолин, представляющий партию КПРФ. Его годовой доход составил примерно 7,7 миллионов рублей. Также в его собственности находятся две квартиры по 119 и 103 квадратных метров и легковой отечественный автомобиль ВАЗ-21063.

Чуть меньше заработал Дмитрий Перминов, бывший лейтенант полиции, получивший звание Героя Российской Федерации за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. За прошлый год он получил примерно 7,4 миллиона рублей. Также он указал, что владеет квартирой 77 квадратов и двумя автомобилями "Лада Приора" и "Тойота RAV4".

Почти на миллион меньше за год удалось заработать в Госдуме Виктору Шрейдеру и Александру Кравцу. Они оба получили примерно 5,9 миллионов рублей. В собственности, согласно декларации, у Шрейдера находится квартира почти 87 квадратных метра и дом в 110 квадратных метра, а также два садовых участка примерно по 1 360 квадратов каждый. А Кравцу принадлежат квартира 65 квадратных метра, дом 137 квадратов и нежилое помещение площадью 854 квадратных метров, есть у депутата и три садовых участка разной площади.

Совсем немного меньше заработал Александр Жуков, представитель от "Единой России". Его годовой доход составил 5,8 миллионов. В декларации он указал, что вместе с женой владеет квартирой в 267 квадратных метров и большим домом площадью 626 квадратов.

Самые скромные доходы из депутатов, представляющих Омскую область в Госдуме, показал Андрей Голушко. Он задекларировал всего 5,6 миллионов, хотя в прошлом году эта цифра была значительно больше, около 35 миллионов. Помимо доходов в декларации депутата указан дом площадью 568 квадратов и земля для индивидуального строительства общей площадью чуть больше 1000 квадратных метров. В марте 2021 года московский суд решил все же взыскать в Голушко и других ответчиков по делу, Сергея Калинина и Константина Марченко, почти 2 миллиарда рублей. Прокуратура предполагала, что все они причастны к махинациям с газовыми тарифами в Омске, из-за чего конечные потребители существенно переплатили.