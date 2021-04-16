В отставку отправили главного дорожника Омска Казимирова

Владимир Казимиров отработал последний день в должности директора БУ "УДХБ" Фото: Архив "КП"

Об изменениях в руководящем составе бюджетного учреждения "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", которое занимается обслуживанием и содержанием городских дорог, стало известно сегодня, 16 апреля. Его руководитель, Владимир Казимиров, покинул свою должность. Благоустройством дорог Казимиров занимался с 2008 года. Тогда он занял должность главы департамента дорожного хозяйства и благоустройства, которое ликвидировали в 2013 году. Сразу после этого создали бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", которое Владимир Казимиров и возглавил. В общей сложности, он занимался омскими дорогами почти 13 лет. В последнее время у омичей было много вопросов к организации работы УДХБ, особенное возмущение пришлось на минувшую зиму, когда почти по всему городу дороги покрыл слой снега и наледи.

Сегодня в администрации официально заявили, что 16 апреля стал последним днем работы Владимира Казимирова в качестве главы департамента городского хозяйства.

- 6 апреля стал последним рабочим днем для директора бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Владимира Прокопьевича Казимирова. Трудовой договор с ним расторгнут сегодня. Новый руководитель бюджетного учреждения будет назначен позже, - сообщили в мэрии.

Также известно, что до назначения нового директора, его обязанности будет временно исполнять первый заместитель Казимирова Андрей Громов. Учитывая, что поиски глав департаментов в Омской мэрии постоянно затягиваются, этот случай может не стать исключением.

"Комсомолка" не раз критиковала Владимира Казимирова. Мы часто обсуждали с ним проблемы уборки города. Во многих вещах наша оценка ситуации не совпадала. Тем не менее, чиновник всегда был готов на диалог и нередко снимал вопросы, которые у нас возникали. Мы пытались дозвониться до Владимира Прокопьевича за комментарием о его отставки. Но он не ответил на наши звонки. Мы готовы дать Владимиру Казимирову высказаться.

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