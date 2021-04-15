Мэр Омска Фадина назвала строителей, занимавшихся ремонтом Советского парка, врагами

Еще зимой омичи заметили, что тротуары долго не прослужат. Так и вышло. Фото: ВКонтакте

У жителей Советского округа вопросы к качеству благоустройства местного парка начали появляться в прошлом году. Фирма-подрядчик ООО «А-Лига», выигравшая тендер на реконструкцию, явно не уложилась в сроки в прошлом году. Поэтому многие работы пытались доделать в авральном режиме. Совсем не лучшее время строители выбрали для укладки тротуарной плитки, работы пришлись на декабрь. Уже тогда было ясно, что долго она не пролежит.

С приходим весны, когда все растаяло, стали видны очевидные нарушения при укладке плитки. Тротуары пошли волнами, а в некоторых местах даже провалились. Первыми это заметили местные жители, которые постоянно отдыхают в Советском парке.

В некоторых местах плитка обвалилась и образовались глубокие ямы. Фото: ВКонтакте

- Положенная в морозы плитка ушла под землю. Вода с центральной площади никак не отводится. Деревянные доски отвалились или лопнули. Урны вдоль пляжа убирают довольно часто, но сами по себе они очень маленькие и их количество тоже явно не достаточно, - описал обстановку в парке в одном из пабликов омич.

С новых тротуаров вода никуда не уходит. Разливаются огромные лужи. Фото: ВКонтакте

Проведенной работой оказалась недовольна и мэр города Оксана Фадина. Она посетовала, что недобросовестные подрядчики, которые заключают контракты с администрацией, наносят вред городу и манипулируют ситуацией.

- Если бы законодатель позволил, я бы, наверное, не только в чёрный список их внесла. Я считаю, что это враги благосостояния всех, их комфортного пребывания и настроения. Не буду приводить как фактор 44-ФЗ (по нему проходят госзакупки, — прим. ред.). Другой вопрос, что я всё время не понимаю, что в головах таких людей, у которых только стол, стул и всё. Ни техники, ни профессиональных сотрудников. Которые понимают, что заказчик находится в зависимом положении, просит субподрядчиков, что бюджетный процесс заканчивается ровно 31 декабря (крайний срок освоения средств, — прим. ред.). И подрядчик начинает манипулировать ситуацией. Раскрывает свои документы и начинает торги, за какую цену закончить работы. Наносит ущерб заказчику, субподрядчику, которому не оплачивает работу, - заявила в эфире «Радио Монте-Карло» Оксана Фадина. - Ситуация в Советском парке продолжает развиваться. В прошлом году подрядчик нас крайне подвёл. У них нет совести. Компания продолжает участвовать в торгах и считает, что так можно. Всё, что дано нам в рамках правовых норм, мы будем использовать, стараться отбирать тех, кто достоин, проверять производственные компетенции, наличие оборотных средств.

Между тем, лужи и провалившаяся плитка так и остаются на дорожках парка. Что с этим делать и как исправить придется думать строителям.