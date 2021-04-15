Земельный участок, где появился павильон, принадлежит частной компании. ФОТО: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

На днях в историческом центре Омска на недавно благоустроенной улице Бударина появилась странная конструкция. Огромный 30-метровый киоск-гигант поставили прямо на недавно вымощенной тротуарной плиткой площадке. Не заметить этот павильон теперь очень сложно. У омичей сразу же возник вопрос, откуда взялся здесь этот "нелепый" киоск и что же в нем разместят. Многие считают, что он портит внешний облик этого места. Пару лет назад здесь же жителям мозолил глаза 4-этажный самострой, который возвели здесь незаконно. Власти бились с ним около 10 лет, прежде чем снесли.

В этот же раз установка гигантского киоска абсолютно законна. Это "Комсомолке" подтвердили в мэрии города. Земля принадлежит одному из омских предпринимателей.

- Данный земельный участок не является муниципальным. Информацию о собственнике участка нужно уточнять в Росреестре, - прокомментировали в департаменте имущественных отношений.

Киоск поставили на днях. ФОТО: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

Как выяснила "Комсомолка", участок на улице Бударина принадлежит ООО "Купеческие ряды". Землю бизнесмены приобрели в конце 2019 года. Фирма специализируется на аренде и управлении имуществом. Мы дозвонились одному из учредителей этой компании Ларисе Догадиной. И вот, что она рассказала нам.

- В этом киоске мы планируем сделать точки по продаже семян, цветочки будут, аптеку. Хотим сделать здесь летом – прокат роликов, зимой – коньков. За павильоном у нас есть еще земля, думаем сделать там каток. Конечно, откроем и точку горячего питания. Чтобы родители с детьми могли перекусить или выпить кофе, - рассказала Лариса Догадина.

- Омичам не очень понравился внешний вид огромного киоска. Они считают, что он выглядит чужеродно в этом месте. Вы так не думаете?

- Да нет, мы же будем еще благоустраивать эту территорию. И киоск тоже преобразится. Мы сделаем его в стиле Любинского проспекта, в общей концепции, чтобы он не выбивался. У павильона будут зеленые крыши. Красиво все сделаем, вот увидите. И потом это временный объект. Мы в свое время хотели здесь построить капитальное здание, но вмешалась пандемия, планы пришлось отодвинуть. Думаю, года через 2-3 мы начнем строиться, пока нам нужно заработать деньги. Здание будет не выше двух этажей, чтобы не перекрывать исторический центра Омска. Поверьте, мы тоже об этом думаем.