На парад в честь Дня Победы в Омске пустят зрителей

Построение проведут в обычном формате.

Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по коронавирусу. Многие всерьез опасались, что на нем могут ввести ужесточения действующих норм. Сообщалось, что на повестке как обычно будут обсуждать вопросы вакцинации, ограничительных мер и контрольные мероприятия. Но, как стало известно, ужесточения ковидных мер пока не планируется.

Другим важным итогом заседания стало решение вопроса о формате празднования грядущего Дня Победы. Ходили разные предположения о том, как 9 мая пройдет в этом году. В прошлом все мероприятия отменили, а парад перенесли на лето. Тогда он прошел без зрителей. В этом году опершатб решил провести торжественное построение войск в День Победы. Также можно будет посмотреть на это и омичам, но с соблюдением нескольких ограничений.

По рекомендации Роспотребнадзора участникам парада придется в обязательном порядке поставить прививку от коронавируса, а зрителей будут пускать только в масках, также придется соблюдать социальную дистанцию.

А вот судьбу другого массового мероприятия, которое в Омске тоже надеялись проводить очно, решили иначе. Акция "Бессмертный полк", полюбившаяся многим омичам, в этом году, как и в прошлом, пройдет в формате онлайн.

Также на заседании оперштаба приняли решение с 25 мая возобновить работу детских лагерей. Дети смогут отдохнуть в палаточных, пришкольных или загородных лагерях, конечно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норма.