В Омске задержали убийцу бизнесмена, застреленного во дворе собственного дома

Убийца пытался скрыться в соседнем городе.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новость о странном убийстве появилась несколько недель назад. Тогда стало известно, что 23 марта во дворе собственного дома в Ленинском округе нашли тело довольно успешного омского предпринимателя. Он много лет являлся владельцем фирмы, занимающейся изготовлением тентов и каркасов для грузовых автомобилей.
Как рассказывал прессе сын убитого, при себе у его отца была крупная сумма денег, которую он держал для непредвиденных расходов фирмы, но она не заинтересовала преступников. Следователи сразу же после преступления осмотрели место и изъяли возможные улики. Также отсмотрели видео с ближайших камер наблюдения на которые мог попасть преступник. По приметам подозреваемого искали около трех недель и задержали в Тюмени. Его личность тоже установили.
Оказалось, убийцей стал 50-летний бизнесмен. Он занимался в Омске продажей фруктов и занимал у убитого крупную сумму денег. Оказался должен он не только их, но еще и проценты. Но, как рассказал мужчина следователям, причиной для убийства стало не это, а личная неприязнь.
- В настоящее время эта версия проверяется следствием, одновременно рассматриваются и другие причины убийства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.
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