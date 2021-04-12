Путь от финиша до старта мне подскажут Яндекс.Карты

Едем на улицу Вильямса! Фото: Станислав МУХИН

Идея необычного эксперимента возникла после того, как я однажды подвозил друга до аэропорта. Он заметил включенное на моем телефоне приложение.

- Ты что, не знаешь дорогу? – удивился товарищ.

- Знаю, но привык ездить с Картами. Подсказывают, где камеры, напоминает про ограничения скорости, если я вдруг забыл. Да и вообще полезная штука, если нужно найти какой-то неизвестный адрес, - защищался я.

ИЩЕМ АПТЕКУ НА ДРУГОМ КОНЦЕ ГОРОДА

Дальше был выход друга. Я минут 10 ехал и слушал, как же круто он знает улицы Омска. Миллионного города на секунду. Честно, я завелся. И в пылу спора предложил ему челлендж: мы выбираем точку на другом конце Омска и каждый на своей машине едет туда от моего дома – с улицы 22 Апреля. Я – с Яндекс.Картами и их встроенным навигатором, всезнайка друг – без них. И посмотрим, кто доберется раньше. Для чистоты эксперимента, чтобы никто не садился друг другу на хвост и была примерно одинаковая дорожная обстановка с пробками, выезжаем с разницей в полчаса.

По легенде мы едем в единственную в Омске аптеку, где есть нужное лекарство. По закону подлости находится она, конечно, на противоположном конце города – на улице Вильямса, 26А. Лет 20 назад я долго и безуспешно искал этот адрес со своим дядей. Мы были на машине, но даже атлас улиц Омска нам не помог. Навигаторов тогда не было и в помине, так что мы кружили по району больше часа. Тогда-то и выяснилось, что загадочная улочка Вильямса длиной метров 400 и всего с пятью зданиями. И порядковые их номера способны сбить с толку любого: 26, 26А, 35, 37 и 47. Я был уверен, что без электронного помощника друг окажется в замешательстве. Да я и сам уже успел забыть дорогу в это загадочное место.

Я поехал первым. Включил Яндекс.Карты на телефоне. И без помощи рук ввел голосовым управлением нужный мне адрес. Чуть больше 20 километров и 58 минут пути сразу же выдала мне система. Что ж, делать нечего, спор есть спор, едем.

Маршрут построен, можно в путь. Фото: Станислав МУХИН

СЭКОНОМИЛ 8 МИНУТ

До центра я долетел довольно быстро. В процессе Яндекс.Карты меня сильно выручили. На Красном Пути около «Пятого театра» прямо посреди дороги сломался автобус. Из-за этого на подъезде начала собираться пробка. Около остановки «Кристалл» на Проспекте Мира приложение увело меня объехать этот затор через улицу Химиков – Проспект Королева и улицу Березовую. Если верить системе, я сэкономил 8 минут. Я уже потирал руки: вот будет сюрприз для друга, если через полчаса сломанный автобус будет все еще там.

Следующие минут 15 пути я изредка поглядываю в Карты. Приятный голос подсказывает предстоящие повороты. Я успеваю заранее перестраиваться на нужную полосу. Часто ведь так бывает: заслушаешься радио, впереди поворот направо, а ты в среднем ряду. Кстати, еще один плюс Яндекс.Карт: на Красном Пути у администрации Советского округа недавно поставили стационарную камеру. Забываю о ней через раз, так что уже дважды мне приходил штраф за нарушение скорости. В этот раз нежный голос заботливо предупредил:

- Впереди камера, - и я сбавил скорость.

Когда процентов 70% пути были позади, я стал все чаще смотреть на стрелочку в приложении. Пошли незнакомые места: улица Панфилова, Хабаровская и куча улиц Чередовых, на которых я был пару раз в жизни. И Яндекс.Карты выручали. Я посматривал на экран и понимал, где еду, есть ли впереди заторы и сколько мне еще осталось. Не нужно было постоянно крутить головой и искать указатели на улице. Доехал я за 52 минуты.

ПРИШЛОСЬ ПОПЛУТАТЬ

О своем приключении рассказал мне и друг. Во-первых, он ожидаемо попал в ту самую пробку на Красном Пути из-за поломанного автобуса. Его-то электронный штурман не предупредил! Позже выяснилось, что на этой же улице он угодил под камеру – в ближайшее время ему придет «письмо счастья» со штрафом. Несколько минут товарищ потерял в центре и после того, как на перекрестке встал не в тот ряд – поток не хотел его пропускать. Пришлось поплутать ему и на Чередовых в поисках той самой аптеки на улице Вильямса, 26А. Как ни старался друг, сам он нужный адрес найти не смог. Пришлось просить помощи у прохожих.

Люди, ау! Дорогу не подскажете? Фото: Станислав МУХИН

Как оказалось, даже не все местные в курсе нумерации домов этой маленькой улицы. И один мужичок по ошибке отправил друга в обратную сторону. Дорога в этих местах не самая лучшая, поэтому даже на лишних 300-500 метрах приходится терять уйму времени. Потерял его и наш всезнайка, который принципиально ездит без навигатора. В итоге путь у друга занял больше времени – до нужной точки он добрался за 1 час 11 минут. То есть почти на 20 минут медленнее меня.

Вывод из этого эксперимента простой: конечно, в маленьких городах Карты вещь не обязательная. Там легко выучить и запомнить каждую улочку. Но в миллионниках, каким и является Омск, Яндекс.Карты с их встроенным навигатором просто незаменимы. И дорогу подскажут, и от пробок уведут и от штрафов уберегут задумавшегося водителя.