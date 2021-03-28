В Омске водитель маршрутки 20 метров протащил 11-летнюю школьницу по дороге

После инцидента водитель просто уехал, теперь его ищет Госавтоинспекция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Все произошло так неожиданно, что ребенок не успел ничего предпринять. Ее руку прищемило дверью, а водитель тронулся с места, не заметив этого.

О произошедшем подробно рассказала мать девочки. По ее словам, все произошло 16 марта около пяти часов вечера на остановке 50 лет ВЛКСМ в районе Чкаловска. Девочка попросила остановить машину и уже вышла из салона, когда вспомнила, что оставила внутри рюкзак. Она собиралась вернуться внутрь, но поскользнулась и упала. Чтобы подняться, ребенок ухватился за поручень, но водитель не заметил этого, закрыл дверь и поехал. Так он протащил девочку примерно 20 метров.

- Одна пассажирка была в салоне, закричала водителю, чтобы остановился. Он открыл дверь, ребенок поднялся, забрал рюкзак. Водитель даже не встал, не осмотрел, не предложил помощи. Он просто закрыл двери и уехал. Дочка получила травмы мягких тканей руки, - рассказывает мать девочки. В соцсетях она опубликовала пост, в котором описала историю и попросила откликнуться очевидцев произошедшего.

Как рассказала расстроенная мать, с дочерь она обратилась в травматологию, где диагноз подтвердили - ушиб мягких тканей. Также омичка обратилась в ГАИ. Там заявление приняли, но водителя маршрутки пока не нашли.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, поиски водителя сейчас ведутся. Девочка ехала на 359 маршрутке, на которой работают 28 водителей. Часть из них уже опросили, но того, кто в тот день стал участником этого инцидента среди них не было.

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