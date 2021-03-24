Каждое представление циркового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» омичи встречают овациями

Новое цирковое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» возобновило прерванные пандемией выступления в нашем городе в начале февраля и с тех пор каждое представление этого поистине феерического циркового спектакля проходят с оглушительным успехом. И это неудивительно, ведь такой яркой, эффектной и фантастически красивой программы мирового уровня Омск не видел давно. Каждое представление проходит так увлекательно и интересно, что по окончании зрители аплодируют артистам российской государственной цирковой компании стоя и с восторгом, а потом с удовольствием делятся отзывами об увиденном со знакомыми, родственниками как в личных беседах, так и в соцсетях. Судя по их теплым отзывам, а также количеству проданных билетов качество программ продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» находится на самом высоком уровне. Убедиться в этом омичи, которые еще не видели фантастическое шоу «Песчаная сказка», могут до 25 апреля.

Новый цирковой проект продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе «Песчаная сказка» - это грандиозный тематический спектакль, в котором все жанры циркового искусства объединены одним сюжетом и представлены зрителям в совершенно необыкновенной «упаковке». Зрителей несомненно впечатлит виртуозная работа акробатов на мачте под руководством заслуженного артиста России Бориса Ким, мастерство буффонадных жонглеров на моноциклах - семьи Чугуновых, лихие трюки от артистов конной акробатики, романтический номер воздушных гимнастов, эффектные выступления эстрадного балета и искрометная клоунада. И конечно омичей поражают своим артистизмом аттракционы с животными: белоснежные самоедские лайки, далматинцы, шпицы, верблюды, обезьяны, попугаи, павлины и гвоздь программы – гиппопотамы под руководством народного артиста Тофика Ахундова.

Омичей и жителей области ждут в Омском цирке на шоу «Песчаная сказка» до 25 апреля. Расписание и стоимость билетов уточняйте на сайте цирка https://www.circus-omsk.ru/. Там же можно онлайн приобрести билеты.

С покупкой билетов надо поторопиться, ведь омичи, соскучившись по развлечениям, раскупают их очень быстро!