В Омске матери малыша, которая с подругой била его и привязывала к батарее, грозит до трех лет тюрьмы

Мать мальчика признала свою вину в избиении ребенка.

О жестоком обращении с маленьким 1,5 годовалым ребенком в селе Коянбай Омской области стало известно в начале осени прошлого года. Тогда об избиениях мальчика узнали благодаря цепочке случайных совпадений. В село приехала новосибирская правозащитница Анна Тажеева по другому делу, но историей об издевательствах над ребенком с ней поделилась местная жительница. Когда история получила огласку, мать мальчика, Евгения Кабельская, рассказала, что в издевательствах над ее сыном виновата ее подруга Гульмира, которая пустил их к себе пожить, после смерти отца ребенка. Тогда страшные фотографии побитого и связанного малыша облетели весь Интернет. Мальчика постоянно оставляли на несколько часов со связанными руками и ногами, чтобы он не мешал взрослым. Следователи установили, что малыша недокармливали и постоянно избивали. Старшие дети Гульмиры, хозяйки дома, тоже проявляли жестокость к ребенку, постоянно царапали и кусали его. Это не пытались остановить ни Евгения, ни гульмира. Евгения даже обвинила подругу в том, что она взяла маленького ребенка в заложники, когда Кабельская объявила о том, что хочет съехать.

Сначала предполагали, что только Гульмира издевалась над ребенком.

Гульмира же утверждала обратное. Она заявляла, что не трогала ребенка, а избиениями занималась сама Евгения. По ее словам, Гульмира уговаривала мать мальчика, перестать издеваться над сыном и начать его воспитывать. Женщины долго обменивались взаимными упреками, но в итоге следователи заподозрили в издевательстве обеих. У Гульмиры уже было трое детей и на момент скандала она была беременна четвертым. Поэтому до окончания следствия ее посадили под домашний арест, а вот Евгению заключили под стражу, а малыша отдали бабушке.

Сейчас, как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области, расследование по делу завершено. Отмечается, что мать мальчика полностью признала вину во время следствия, а ее подруга продолжает отрицать свою причастность к издевательствам над ребенком.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней Евгении Кабельской и 26-летней Гульмиры Букеновой, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г, д, е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание малолетнего), а Кабельской - еще и в совершении преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем решается вопрос о передаче дела в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Омской области.