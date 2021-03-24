В омской мэрии назвали зарплаты директоров подведомственных предприятий

Размер зарплаты сильно зависит от возглавляемой организации. Фото: Елизавета ОСИПОВА

В мэрии назвали зарплаты директоров и их заместителей бюджетных учреждений, подконтрольных департаменту городского хозяйства Омска. Среди них одну из самых высоких зарплат в 2020 году получал директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. Каждый месяц он получал чуть больше 170 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом зарплата главного дорожника Омска выросла на 8 тысяч рублей.

Чуть больше стали получать и 6 заместителей Казимирова. Например, первый заместитель Андрей Громов получает около 145 тысяч. Когда он приходил на эту должность в 2017 году, его зарплата была почти в половину меньше и составляла 88 тысяч.

Чуть меньше в прошлом году зарабатывала замдиректора по правовым вопросам Ирина Зирнит. Она получала 130 тысяч рублей.

Заместитель Казимирова по благоустройству Андрей Парыгин занял свою должность только в 2019 году. Тогда его зарплата составляла 83 тысячи, а в прошлом году выросла до 114 тысяч.

Больше всех зарабатывает директор «Тепловой компании». Его зарплата составляла около 278 тысяч рублей. Другие директора получают гораздо более скромную зарплату, чем тепловик и дорожник. Сразу за ними идет директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зуринаджан с зарплатой в 97 тысяч.

На четвертом месте по уровню зарплаты находится директор «Муниципального приюта для животных» Евгений Вольф. Ему платили по 87 тысяч ежемесячно. Именно в этот приют попадают многие из отловленных собак в Омске.

На пятом и шестом месте среди директоров подведомственных предприятий расположились директора омских бань. Чуть больше получал директор «Банное хозяйство» Виктор Ухмарин 82 тысячи, и чуть меньше его коллега директор «Банного комбината№2» Егор Еремеев 41 тысячу.

В хвосте списка находятся главный похоронщик города, директор «Комбината специальных услуг» Лариса Никитенко с зарплатой в 67 тысяч рублей. Она заняла этот пост в сентябре прошлого года, а ее предшественник получал на 4 тысячи меньше. Это предприятие в прошлом году часто жаловалось на финансовые трудности.

Самым низкооплачиваемым оказался директор «Дорожного ремонтно-строительного управления №2» Александр Кирилов. Ему платили всего 41 тысячу рублей.