«Руки вверх! Топор брось!»: В Таре снова поймали «черных» лесорубов

Черным лесорубам грозят реальные сроки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередных "черных" лесорубов поймали на севере Омской области. Полицейские задержали банду с поличным. Они незаконно рубили деревья в Тарском районе. Видео задержания опубликовали силовики. На нем видно, как на деляне вовсю кипит работа - работает бензопила, а грузовик везет уже заготовленную древесину. Сотрудники полиции появляются на ней неожиданно для "черных" лесорубов.

- Из машины вылезай! - командует полицейский водителю. - Руки на кузов. А ты брось топор! В машине есть запрещенные предметы?

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, незаконный но очень выгодный бизнес организовал 37-летний местный житель. Рубить лес он начал в марте этого года и очень быстро на его след вышли силовики.

Для заготовки древесины использовал большегрузный автомобиль ЗИЛ и бензопилу. В труднопроходимых местах банда передвигалась на лошадях. Деревья рубились в придачу еще и на особо защищаемом участке леса – Чекрушанской роще. Она относится к лесам зеленой зоны, где разрешен только сбор валежника. На участников незаконного бизнеса заведено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

- За несколько дней противоправной деятельности фигуранта количество спиленных деревьев хвойных и лиственных пород превысило 50 штук. Большую часть древесины он успел продать местным жителям. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 2 лет. Ранее подозреваемый уже трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - уточнили подробности в пресс-службе омской полиции.