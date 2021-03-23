В Омске в Нефтяниках на 11-летнего мальчика упала наледь с крыши

У мальчика после схода льда сотрясение мозга. Фото: Василий Вахрин

Печально закончилась прогулка для 11-летнего мальчика в омских Нефтяниках 22 марта. Ребенок гулял вечером во дворе возле одной из пятиэтажек. Вдруг откуда-то сверху послышался шум железа. В следующую секунду на школьника рухнул кусок льда с крыши дома. Ребенок увернуться не успел. Снег с многоэтажки попал мальчику прямо в голову. Лежащего на снегу школьника обнаружила прохожая. Она сразу же вызвала ему скорую. Врачи увезли мальчика в больницу. У ребенка обнаружили сотрясение головного мозга. Угрозы жизни для маленького пациента нет - ближайшие 10 дней он проведет в больнице.

К ситуации подключился следственный комитет. Сейчас силовики разбираются, почему на крыше был лед и кто виноват в том, что его вовремя не убрали. Как рассказали в пресс-службе омского следственного комитета, около месяца назад крышу дома все-таки чистили от снега и льда. Но, судя по всему, этого было недостаточно. Ведомство проводит проверку.

- Выяснилось, что 19 февраля уборку снега с крыши дома производил индивидуальный предприниматель по договору подряда с управляющей компанией «Магнат-сервис», - рассказали в омском следкоме. - В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. Действиям работников будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Добавим, что это не первый случай падения льда с крыши здания на детей. 22 февраля сосулька упала на голову 8-летней девочки и ее мамы с кровли торгового центра "Герцен-Плаза". Позже появилось видео происшествия. Ребенок получил не значительные травмы и после осмотра медиков был отпущен. А 10 марта с крыши дома на улице Серова упал кусок льда на школьницу. С травмой руки и головы она оказалась в больнице.