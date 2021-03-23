«Сердце кровью обливается»: сын известного омского бойца Шлеменко попал в аварию на отдыхе

Святослав столкнулся с велосипедистом в первый день на курорте.

С своем Instagram известный омский боец Александр Шлеменко рассказал, что его сын накануне стал участником небольшой аварии. Все произошло 22 марта, пока семья спортсмена отдыхала в Сочи. Инцидент произошел в первый же день на курорте.

- Меня велик сбил, - рассказал Святослав на видео подписчикам Шлеменко. – Велосипедист был виноват, о не там ехал. А мне больно не было, даже не плакал, - рассказал ребенок.

Мальчик заработал синяки и ссадину. Фото: Instagram Александра Шлеменко

На видео видно, что мальчик действительно серьезно столкнулся с неизвестным велосипедистом. Под глазом наливается большой синяк, а рядом с носом красуется внушительная царапина. Его отец отмечает, что это неприятная ситуация, но избежать такого не получится.

- Сам себя вспоминаю в молодости, постоянно ходил в синяках и в школе, и когда занимался рукопашным боем, а потом в институте. Я единственный был, на кого жалко было смотреть. Вот и сын по стопам отца идет. Но молодец держится, - отмечает Шлемеко. – Сердце кровью обливается, но хочу пожелать всем, кто воспитывает детей сил и терпения в такие моменты. Уверено, они у вас тоже бывают.

Святослав пока действительно чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.