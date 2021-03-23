В Омске водитель умер прямо за рулем пассажирского автобуса

Только по счастью никто не пострадал. Фото: ВКонтакте

Трагически закончился рейс для водителя муниципального автобуса №110 (ул. Бархатовой - Железнодорожный вокзал), который принадлежит ПАТП №8. До конечной остановки он так и не доехал. В какой-то момент автобус просто остановился - все случилось на оживленном перекрестке улиц Заозерная и Менделеева. Сначала пассажиры толком не могли понять, почему они стоят и не едут. А позже они поняли: водитель находится без сознания.

Как оказалось, 59-летнему мужчине во время движения стало плохо с сердцем. Он потерял сознание. Приехавшие врачи констатировали смерть водителя - помочь ему было уже нечем. Только чудом никто не пострадал и аварии удалось избежать. Автобус не задел ни одной из машин и просто остановился.

Предварительно, шофер скончался от сердечного приступа. Медицинский осмотр перед его отправлением в рейс ничего подозрительного не выявил. Мужчина не жаловался на самочувствие. Что стало точной причиной смерти - стресс, переработка или же какое-то заболевание - установят силовики. Следственный комитет в ближайшее время проведет свою проверку.