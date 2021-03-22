Tele2 запустила дата-центр для управления сетью в Сибири

Необычную виртуальную экскурсию провела для журналистов Сибири компания Tele2. Нас запустили в святая святых – в один из двух только что построенных в Новосибирске центров «облачной» обработки данных. Именно здесь размещено сетевое и серверное оборудование, которое будет обеспечивать управление всей сетью Tele2 по сибирским (а впоследствии и дальневосточным) регионам нашей страны. Попасть сюда может даже не каждый сотрудник компании, и потому возможность увидеть своими глазами (пусть и через экран!) центр обработки данных (или так называемый ЦОД) можно назвать поистине уникальной.

И «сердце», и «мозг»

Первым нам показали «сердце» центра – помещение, где находятся огромные аккумуляторные батареи. Их здесь несколько сотен и даже при работе с полной нагрузкой их хватит, чтобы обеспечить 2 часа бесперебойной работы ЦОДа на полную мощность. Впрочем, сами аккумуляторы предназначены только для поддержания работоспособности ЦОДа, пока не заработают мощные дизель-генераторы. Их на каждой из площадок – по два. Даже если по каким-то причинам электроснабжение пропадет, уже через 2 минуты они автоматически запустятся и начнут выдавать по 2 МВт каждый.

Из «сердца» ЦОДа мы переместились в его «мозг» - главный зал, где установлены мощные вычислительные серверы.

- На серверах с помощью специального программного обеспечения созданы логические коммутаторы для разных регионов. Каждый блок продублирован. Фактически – это два больших и мощных вычислительных «облака», которые выполняют запросы клиентов, обрабатывая звонки и сессии передачи данных, - рассказал технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Евгений Картузов.

Этот центр обработки данных будет обеспечивать коммутацию голоса сразу в 9 сибирских регионах, в том числе и Омске. То есть делать ту работу, которую до сих пор выполняли отдельные коммутаторы, установленные в каждом регионе. Теперь же надежность работы нового оборудования существенно выше за счет дублирования всех систем.

- Даже если на одной из площадок произойдет авария, мы сразу же переключимся на резервную и сможем спокойно разбираться в проблеме, на клиентах это никак не отразится, - считает Евгений Картузов. – В современном цифровом мире, когда людям надо быть постоянно на связи, это особенно важно для наших абонентов.

Еще одна приятная для абонентов «фишка», которая станет возможной только благодаря новому оборудованию – услуга Voice Over LTE, или передача голоса по сетям 4G с ультравысокой четкостью речи. То есть у абонентов, имеющих современный гаджет, во время разговора будет полное ощущение, что собеседник рядом.

Будущее наступило раньше

Приблизить даже самые амбициозные планы по развитию мобильного оператора Tele2 помогла пандемия, поскольку во время вынужденного локдауна резко возрос спрос на интернет-услуги.

- За год пандемии общий трафик передачи данных вырос в полтора раза. Самые большие всплески мы зафиксировали в марте и июле 2020-го года, а также в январе 2021. Рост доли активных пользователей мобильного интернета по нашим регионам составил 8-10 процентов, - сообщил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. - Причем во время пандемии 46% респондентов стали чаще использовать интернет, 40% - социальные сети, 44% стали чаще смотреть видео через интернет.

Интересно, что наши земляки – омичи, пользующиеся услугами Tele2 – особенно активно потребляли именно интернет. Они, вместе с красноярцами и кемеровчанами, внесли самый большой вклад в рост трафика. Кстати, доля технологии 3G год от года стремительно сокращается. Если в январе прошлого года в 3G проходила пятая часть трафика, то в нынешнем эта доля снизилась до 12%. А вот доля устройств 4G, напротив, увеличивалась. Именно поэтому компания Tele2 и стала инвестировать средства в развитие сети и развивать ее там, где прежде станций было недостаточно для того, чтобы интернет «летал» – в спальных районах и пригородах. Благодаря этому доступ к 4G получили более 220 тысяч человек в сибирских регионах. На сегодняшний день доля населения, проживающего в зоне покрытия 4G-интернета от Tele2, превышает 90% в целом по Сибири.

Пандемия диктовала особые требования к скорости передачи данных, и компания Tele2 водила в эксплуатацию новые базовые станции в том же темпе, в котором увеличивалось потребление. Если сравнивать данные нынешнего января с прошлым, то скорость мобильного интернета у Tele2 выросла примерно на 25%.

Общая стоимость проекта по строительству двух новых облачных коммутаторов Tele2 в Новосибирске составила 560 млн рублей. - Объединение коммутации голоса и данных всего макрорегиона на одной площадке позволит нам гибко распределять ресурсы между регионами, а также иметь ресурс для обработки быстро растущего трафика передачи данных в сети. Более высокая надежность и дублирование всех систем коммутации в новосибирских центрах обработки данных – это гарантия того, что клиенты получат более качественные услуги. Также новые центры обработки данных позволят нам сократить срок запуска новых продуктов и услуг для клиентов, - отметил Дмитрий Кромский.

Добавим, что миграция всех сибирских регионов на облачную коммутацию голоса и данных Tele2 начнется уже на следующей неделе. Для клиентов, по словам компании, этот процесс пройдёт незаметно, но откроет новые возможности. И надолго гарантирует надежную мобильную связь и быстрый интернет без перебоев.