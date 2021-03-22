За прошлый год в Омске стало на 22 тысячи омичей меньше

Многие омичи переезжают в соседние регионы, но есть и те, кто отправляются заграницу. Фото: Алиса ТИТКО

Прошлый 2020 год прошел в непростых для всех условиях пандемии коронавируса. Несмотря на это из Омской области продолжили активно уезжать люди. Показатели миграции немного снизились из-за закрытых границ и некоторых сложностей в перемещении между регионами весной и летом, но люди все равно уезжали.

Данный Омскстата говорят о том, что за 2020 год из Омской области уехали 28 753 человека. Большая часть из них перебралась в другие регионы, 21 594 человека, а 7 159 и вовсе уехали заграницу.

Приехали в Омск значительно меньше людей, всего 18 380. Из других регионов России в город перебрались 14 136 человек, а из заграницы приехали 4 244. Получается, что уехало из Омска на 10 373 человека больше, чем приехало.

Не порадовали показатели и естественной убыли. Всего за год в Омске зарегистрировали 29 833 смерти, а родилось всего 17 800 человек. Так естественная убыль составила 12 033 омича.

Если сложить миграционную и естественную убыль, то получится, что за прошлый год в нашем регионе стало на 22 406 человек меньше. Общая численность населения сократилась с 1 944 200 человек в прошлом году до 1 926 700 в начале 2021 года.

Также статистики подсчитали, что за январь 2021 года Омск уже покинули 1 360 человек. Если такая тенденция сохранится, то в этом году миграционная убыль значительно превысит прошлогодние показатели. Проблему оттока населения признают и в правительстве региона. Еще в 2017 году губернатор Омской области замечал, что проблема массовой миграции для Омска актуальна, и ее необходимо решать.

- Работы нет? Есть. Зарплата маленькая? Да, но купить на нее можно больше, чем у соседей. Омск одна из культурных столиц. Так почему люди покидает регион? Не видно перспективы, — констатировал Александр Бурков. — Мы живем в стиле неуверенной партии. А кто-нибудь спросил, что нужно сделать, чтобы наоборот звали в Омск друзей? Мы должны создать точки притяжения, магниты, к которым будут тянуться люди.