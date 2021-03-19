Два бывших омских министра пытались отсудить дополнительные выплаты к пенсии

Три суда отказали чиновникам в получении «золотых парашютов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прибавки к пенсии решили побороться два бывших омских министра. Чиновники занимали должности в правительстве области и хотели добиться доплат к пенсии из бюджета через суд. Бывший министр культуры Омской области Виктор Лапухов и бывший министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Виктор Белов прошли три суда, каждый из которых им отказал.

Последним был Восьмой кассационный суд общей юстиции Кемерово. Вчера, 18 марта, суд принял решение отклонить жалобу чиновников и оставить решение судов нижестоящей инстанции в силе.

Судиться с заксобранием Омской области экс-министры начали еще в феврале 2020 года. Тогда они подали иск в Омский областной суд, чтобы частично оспорить п. 6 ст. 3 Закона № 1966-ОЗ «О введении в действие и об изменении отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области». По этому закону чиновники, уходящие на пенсию, лишались дополнительных выплат из бюджета.

Омская прокуратура обратила на это внимание еще в 2016 году. Тогда по ее требованию Законодательное собрании Омской области внесло в закон изменения и отменило «золотые парашюты» для чиновников. Несогласные пенсионеры пошли в суд и отстояли свое право на получение доплат. Но, пока шли судебные процессы, вступили в силу изменения на федеральном уровне, после чего все чиновники обязаны были подчиняться общим более строгим правилам. Получилось, что те, кто вышел на пенсию с 30 декабря 2015 года до 4 мая 2017, получили пенсию по старым правилам с доплатой, а те, кто оформил пенсию позже, претендовать на «золотые парашюты» уже не могли. В их число и попали Лапухин и Белов.

Доказать право на выплаты чиновникам не удалось ни в Омском областном суде, ни в Пятом апелляционном суде общей юстиции, куда они обратились после отказа в суде первой инстанции. Третья попытка оспорить решение и получить доплату за занимаемую госдолжность тоже не увенчалась успехом.