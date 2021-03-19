«Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства

Таким образом в стране началась подготовка к реализации второй фазы проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Территория покрытия базовой станции в деревне Редкое, на которой теперь доступен качественный мобильный интернет, охватывает также соседние населенные пункты.

В церемонии запуска базовой станции приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков и вице-президент — директор макрорегионального филиала (МРФ) «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, которые находились в Ситуационном центре региона. С ними на видеосвязи из деревни Редкое (170 километров от областного центра по прямой) были технический директор Омского филиала «Ростелекома» Юрий Заборский и жители населенного пункта. В ходе публичного тестирования скорость мобильного интернета достигла 50 мегабит в секунду, которых хватает для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или телемедицины.

«Цифровая страна начинается с создания мощной и разветвленной инфраструктуры для доступа в интернет. Мы рады, что пилотная базовая станция в рамках подготовки проекта УЦН 2.0 установлена именно в Омской области, в том числе благодаря заинтересованности и участию губернатора региона. Только за Уральским хребтом в полной мере можно почувствовать масштаб нашей страны, что такое просторы и расстояния. В проект УЦН 2.0 впервые включено обеспечение мобильной связи в небольших населенных пунктах, в которых строить базовые станции бизнесу невыгодно из-за малого количества пользователей. В этой ситуации на помощь приходит государство, запуская универсальные услуги связи и помогая тем самым ликвидировать цифровое неравенство между городом и селом», — отметил вице-президент — директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В 2021 году стартует вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они в настоящее время недоступны.

В течение 2021–2030 годов мобильной связью планируется обеспечить более чем 24 тыс. населенных пунктов России. Жители смогут пользоваться не только телефонной связью, но и получить услуги мобильного доступа в интернет. Базовые станции сетей мобильной связи планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны оптической инфраструктурой.

При запуске сети мобильной связи в деревне Редкое всем жителям деревни предложены сим-карты. Такую практику планируется распространить на все населенные пункты проекта.

В соответствии с государственным контрактом «Ростелеком» реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек. Это почти 14 тыс. поселков, сел, деревень, станиц и аулов по всей стране. Первая точка доступа была открыта в феврале 2015 года в деревне Михайловское Судиславского района Костромской области. По состоянию на 31 декабря 2020 года проект УЦН 1.0 реализован более чем в 12,4 тыс. населенных пунктов (почти 90% от плана). Первую фазу планируется завершить в текущем году.

Создание цифровой инфраструктуры важно для реализации других государственных задач, в том числе в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Сибири с начала реализации проекта введено в эксплуатацию 1 733 точки доступа (ТД), для чего специалисты компании проложили 23 441 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего точек доступа — 279 — построено в Новосибирской области. На втором месте — Алтайский край, где появилось 236 ТД, третье место делят Красноярский край и Омская область: в этих регионах возвели по 232 ТД. В Омской области в рамках реализации проекта уже проложено 3 876 км ВОЛС.