На грядущих выходных омичей ждут снегопады и первый в этом году дождь

Снегопады еще долго не уйдут из Омской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По календарю весна наступила еще две недели назад, но в Омске март традиционно больше зимний месяц. Несмотря на значительное потепление после холодного февраля по-настоящему весенней погодой омичей март не радовал. Но уже на этих выходных синоптики обещают потепление до +5 градусов.

До плюсовых температур воздух прогреется уже в пятницу, но жарче всего будет в субботу, 20 марта. Днем температура поднимется до +5, а ночью будет около -7. В этот же день синоптики обещают осадки в виде первого в этом году дождя. А вот в воскресенье, 21 марта, ночью и днем обещают снегопад. Температура немного понизится, но днем все равно будет выше нуля.

- 19, 20 марта территория Омской области попадает в теплый сектор южного циклона, температура воздуха днем повысится до плюсовых значений, - комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. - А вот 21,22 марта циклон будет перемещаться на северо-восток, территория области окажется в тылу этого циклона. Ветер усилится, температура воздуха понизится. Однако в дневное время температура воздуха выше 0° будет отмечаться.

По более долгосрочным прогнозам, осадки в регионе сохранятся до вторника 22 марта, днем температура будет держаться около 0...-2 градусов, а к выходным снова поднимется до +3, тогда же вернутся и снег с дождем. Ранее синоптики уже предупреждали омичей, что снег начнет активно таять до конца этой недели.