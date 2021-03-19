"Деньги, которые ты прикрысил, не стоят здоровья твоей семьи": В Омске коллекторы угрожали должнику расправой

Женщина постоянно получала смс с угрозами и оскорблениями. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С проблемой, знакомой многим россиянам, столкнулась задолжавшая банку омичка. Долг женщины передали коллекторскому агентству для взыскания, после чего ее жизнь превратилась в настоящий кошмар. Сначала ничего не предвещало беды, но позже на номер омички в мессенджере стали поступать пугающие сообщения, некоторые из которых содержали прямую угрозу. Когда это стало повторяться снова и снова, омичка начала всерьез опасаться за свою жизнь.

Коллекторы напрямую угрожали прислать сотрудников в квартиру должника. Фото: пресс-службе УФССП России по Омской области

- Зафиксирован отказ от оплаты. По месту вашей регистрации запланирован выезд сотрудников. Во избежание негативных последствий оплатите долг, - писали омичке с номера, названного «MishkaMoney». Это еще можно было пережить, но со временем с незнакомых номеров стали приходить гораздо более пугающие сообщения.

Омичке постоянно приходили сообщения с неизвестных номеров с угрозой расправы. Фото: пресс-службе УФССП России по Омской области

- Должник, запомни! За деньгами, которые ты прикрысил, придут рано или поздно. Мы готовы щедро платить людям, которые выбьют из тебя долг! Подумай, те деньги стоят твоего здоровья и твоих близких. Верни добровольно деньги Мишке. Убереги себя и своих близких! – гласило сообщение с картинкой, где красочно показывал все методы недобросовестных коллекторов: разбитые стекла машины, испорченные двери и нападения в подъездах. Отправители также прикрепляли ссылки на видеоролики соответствующего содержания. Напуганную омичку буквально затерроризировали такого рода сообщениями.

Женщина не выдержала давления и обратилась в службу судебных приставов, пожаловавшись на стиль работы коллекторов. В ведомстве провели проверку и выяснили, что номер под ником «MishaMoney» принадлежит ООО Микрокредитная компания «Ценность». Ее сотрудники при взыскании долга нарушили сразу несколько норм общения с должниками. Они слишком часто присылали сообщения, использовали угрозы, оскорбления и психологическое давление, а также вели переписку на латинице. На основании результатов проверки приставы обратились в суд.

- В результате рассмотрения дела об административном правонарушении Центральный районный суд г. Омска признал ООО МКК «Ценность» виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Несмотря на попытки компании обжаловать вынесенный вердикт в вышестоящей судебной инстанции, постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменений, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Омской области.