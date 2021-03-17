В Омске зафиксировали вспышку коронавируса

В последнее время в Омской облати фиксировали менее 100 случаев заражений в день. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последнюю неделю в Омской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшилась, судя по показания статистики. Все время ежедневный прирост заболевших стабильно держался ниже 100 человек, а выздоравливали почти всегда более 200 человек. На последнем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске даже приняли несколько новых послаблений в ограничениях.

Но по последним данным минздрава количество новых случаев заболеваний коронавирусом за сутки составило 105 человек. 74 из них смогут проходить лечение на дому, а 31 пациент с тяжелыми симптомами забрали в ковидные госпитали. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 42 467 человек.

Немного снизилось количество выздоровевших. За последние сутки медики выписали 203 омича, в то время как на протяжении последней недели это количество держалось около 280. За все время пандемии в Омской области победить коронавирус смогли уже 33 601 человек.

К сожалению, новый вирус продолжает забирать человеческие жизни. За последние сутки медики констатировали 3 летальных исхода. По статистике за все время наблюдений от ковида погибли 1 277 омичей.

География распространения новых случаев коронавируса в Омской области: традиционно центром заражений является город, в Омске обнаружили 73 случая заражений. В районах ситуация обстоит лучше, но и там по сравнению с летними показателями, заболеваемость повысилась. В Омском районе обнаружили 9 случаев, в Крутинском районе – 7, в Полтавском районе – 4, в Нововаршавском, Таврическом, Тюкалинском районах – 2, в Исилькульском, Одесском, Павлоградском, Усть-Ишимском, Черлакском, Шербакульском районах - по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.