Более 500 домов отремонтируют в 2021 году в Омской области

В этом году планируют провести работы более чем на 500 домах.

В Омской области с наступлением тепла продолжат приводить в порядок жилье. По правилам, раз в шесть лет на каждом старом доме должен быть проведен хотя бы один вид работ. В 2021 году запланированы работы в 501 многоквартирном доме (из них в Омске – 242, в районах – 259), еще для шести домов будут разработаны проекты для проведения ремонта в 2022 году.

– Объем средств, которые Региональный фонд капремонта многоквартирных домов вправе израсходовать на выполнение региональной программы в 2021 году, согласно ст. 19 закона Омской области 1568-ОЗ, 1 млрд 352 млн рублей, – рассказали «Комсомольской правде в Омске» в Фонде капремонта Омской области

На выбранных объектах запланирован не только ремонт крыш, фасадов, подвалов, фундаментов и внутридомовых инженерных систем, но и установка новых лифтов. Наибольшее количество подъемных машин будет заменено в домах Кировского округа – 68 единиц. Всего же до конца 2021 года 153 современных лифта появятся в 44 многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капремонта на общем счете.

Приводим список домов, где запланированы капремонт.

Омск:

1. город Омск г. Омск, ул. Авиагородок, д. 3.

2. город Омск г. Омск, ул. Авиагородок, д. 13.

3. город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 3.

4. город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 3Б.

5. город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 11.

6. город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 21В.

7. город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 30А.

8. город Омск г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 30А.

9. город Омск г. Омск, ул. Андрианова, д. 22.

10. город Омск г. Омск, ул. Арсеньева, д. 6.

11. город Омск г. Омск, ул. Арсеньева, д. 10.

12. город Омск г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18Б.

13. город Омск г. Омск, ул. Багратиона, д. 21.

14. город Омск г. Омск, ул. Бархатовой, д. 1А.

15. город Омск г. Омск, ул. Бархатовой, д. 4А.

16. город Омск г. Омск, ул. Бархатовой, д. 4Б.

17. город Омск г. Омск, ул. Бархатовой, д. 6Б.

18. город Омск г. Омск, ул. Бархатовой, д. 9.

19. город Омск г. Омск, ул. Берко Цемента, д. 8.

20. город Омск г. Омск, ул. Бородина, д. 42а.

21. город Омск г. Омск, ул. Бородина, д. 43.

22. город Омск г. Омск, ул. Бульварная, д. 2.

23. город Омск г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 26.

24. город Омск г. Омск, ул. Герцена, д. 38.

25. город Омск г. Омск, ул. Константина Заслонова, д. 15.

26. город Омск г. Омск, ул. Магистральная, д. 19.

27. город Омск г. Омск, ул. Стачечная, д. 6.

28. город Омск г. Омск, бул. Победы, д. 4.

29. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 19.

30. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 19, корпус 2.

31. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 175.

32. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 177.

33. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 270.

34. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 272.

35. город Омск г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 24.

36. город Омск г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 44а.

37. город Омск г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 9.

38. город Омск г. Омск, ул. Ишимская, д. 26.

39. город Омск г. Омск, ул. Пономаренко, д. 3.

40. город Омск г. Омск, ул. Граничная, д. 126.

41. город Омск г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, д. 192.

42. город Омск г. Омск, ул. Волкова, д. 1А.

43. город Омск г. Омск, ул. Волкова, д. 9.

44. город Омск г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 12.

45. город Омск г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 15а.

46. город Омск г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 23.

47. город Омск г. Омск, ул. Иртышская Набережная, д. 44.

48. город Омск г. Омск, ул. Севастопольская, д. 2.

49. город Омск г. Омск, ул. Энергетиков, д. 63а.

50. город Омск г. Омск, ул. Юбилейная, д. 5.

51. город Омск г. Омск, 16-й военный городок, д. 415.

52. город Омск г. Омск, 18-й военный городок, д. 161.

53. город Омск г. Омск, 18-й военный городок, д. 226.

54. город Омск г. Омск, бул. А. Петухова, д. 3.

55. город Омск г. Омск, бул. А. Петухова, д. 5.

56. город Омск г. Омск, городок Комсомольский, д. 16.

57. город Омск г. Омск, пер. Камерный, д. 49А.

58. город Омск г. Омск, пер. Котельный, д. 3.

59. город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 43А, корпус 1.

60. город Омск г. Омск, пр. Королева, д. 12Б.

61. город Омск г. Омск, пр. Королева, д. 2А.

62. город Омск г. Омск, пр. Космический, д. 18.

63. город Омск г. Омск, пр. Космический, д. 35.

64. город Омск г. Омск, пр. Космический, д. 41.

65. город Омск г. Омск, пр. Культуры, д. 2.

66. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 165.

67. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 167, корпус 3.

68. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 171.

69. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 28А.

70. город Омск г. Омск, проезд Спортивный, д. 2.

71. город Омск г. Омск, проезд Спортивный, д. 8.

72. город Омск г. Омск, ул. 111 Стройплощадка, д. 6.

73. город Омск г. Омск, ул. 14-я Чередовая, д. 2.

74. город Омск г. Омск, ул. 14-я Чередовая, д. 4.

75. город Омск г. Омск, ул. 1-я Промышленная, д. 2.

76. город Омск г. Омск, городок Комсомольский, д. 4.

77. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 167Б.

78. город Омск г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 87.

79. город Омск г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14.

80. город Омск г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 59В.

81. город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 89.

82. город Омск г. Омск, ул. Масленникова, д. 167.

83. город Омск г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172А.

84. город Омск г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 172Б.

85. город Омск г. Омск, ул. 24-я Северная, д. 214.

86. город Омск г. Омск, ул. 2-я Барнаульская, д. 11Г.

87. город Омск г. Омск, ул. 2-я Поселковая, д. 53А.

88. город Омск г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 15, корпус 1.

89. город Омск г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 68.

90. город Омск г. Омск, ул. 35-я Северная, д. 3А.

91. город Омск г. Омск, ул. 3-я Кордная, д. 24А.

92. город Омск г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 52.

93. город Омск г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13.

94. город Омск г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17.

95. город Омск г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 97А.

96. город Омск г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 67А.

97. город Омск г. Омск, ул. 6-я Линия, д. 167.

98. город Омск г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 20.

99. город Омск г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 29.

100. город Омск г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 35А.

101. город Омск г. Омск, ул. XIX Партсъезда, д. 36.

102. город Омск г. Омск, ул. XX Партсъезда, д. 51А.

103. город Омск г. Омск, ул. XXII Партсъезда, д. 13.

104. город Омск мкр. Входной, д. 10.

105. город Омск г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д. 66.

106. город Омск г. Омск, ул. 19-я Рабочая, д. 86.

107. город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 23, корпус 1.

108. город Омск г. Омск, ул. 3 Разъезд, д. 23.

109. город Омск г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д. 9.

110. город Омск г. Омск, ул. В. Горячева, д. 6А.

111. город Омск г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 61А.

112. город Омск г. Омск, ул. Интернациональная, д. 35.

113. город Омск г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, д. 207.

114. город Омск г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 75.

115. город Омск г. Омск, ул. Вавилова, д. 234.

116. город Омск г. Омск, ул. Вавилова, д. 236.

117. город Омск г. Омск, ул. Волгоградская, д. 2В.

118. город Омск г. Омск, ул. Пригородная, д. 10, корпус 2.

119. город Омск г. Омск, ул. Волочаевская, д. 19Д.

120. город Омск г. Омск, ул. Воронкова, д. 1.

121. город Омск г. Омск, ул. Граничная, д. 124.

122. город Омск г. Омск, ул. Грозненская, д. 4.

123. город Омск г. Омск, ул. Гуртьева, д. 11А.

124. город Омск г. Омск, ул. Гуртьева, д. 12А.

125. город Омск г. Омск, ул. Декабристов, д. 71.

126. город Омск г. Омск, ул. Ермолаева, д. 10.

127. город Омск г. Омск, ул. Ермолаева, д. 11.

128. город Омск г. Омск, ул. Ипподромная, д. 12А.

129. город Омск г. Омск, ул. Пирогова, д. 48.

130. город Омск г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 30в.

131. город Омск г. Омск, ул. Ишимская, д. 2.

132. город Омск г. Омск, ул. Киевская, д. 4.

133. город Омск г. Омск, ул. Кирпичный завод № 7, д. 16.

134. город Омск г. Омск, ул. Коммунальная, д. 13Б.

135. город Омск г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 145.

136. город Омск г. Омск, ул. Крутогорская, д. 3.

137. город Омск г. Омск, ул. Лазо, д. 155.

138. город Омск г. Омск, ул. Малая Ивановская, д. 60.

139. город Омск г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 89.

140. город Омск г. Омск, ул. Масленникова, д. 9а.

141. город Омск г. Омск, ул. Моторостроителей, д. 24.

142. город Омск г. Омск, ул. Моторостроителей, д. 30.

143. город Омск г. Омск, ул. Нахимова, д. 57.

144. город Омск г. Омск, ул. Петра Ильичева, д. 2.

145. город Омск г. Омск, ул. Романенко, д. 1.

146. город Омск г. Омск, ул. Российская, д. 11.

147. город Омск г. Омск, ул. Рощинская, д. 1.

148. город Омск г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 1а.

149. город Омск г. Омск, ул. СибНИИСХоз, д. 3.

150. город Омск г. Омск, ул. Школьная, д. 3.

151. город Омск г. Омск, ул. Южная, д. 101в.

152. город Омск мкр. Входной, д. 16.

153. город Омск мкр. Входной, д. 3а.

154. город Омск мкр. Загородный, д. 11.

155. город Омск п. Волжский, д. 6.

156. город Омск п. Козицкого, д. 7.

157. город Омск п. Новостройка, д. 11А.

158. город Омск п. Новостройка, д. 40.

159. город Омск п. Степной, ул. 40 лет Ракетных Войск, д. 1.

160. город Омск г. Омск, ул. Волго-Донская, д. 8, корпус 1.

161. город Омск г. Омск, 18-й военный городок, д. 175.

162. город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 71.

163. город Омск г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16.

164. город Омск г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 160.

165. город Омск г. Омск, ул. Грозненская, д. 8а.

166. город Омск г. Омск, ул. Красный Путь, д. 8.

167. город Омск г. Омск, ул. Магистральная, д. 47а.

168. город Омск г. Омск, бул. Победы, д. 10.

169. город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 82, корпус 1.

170. город Омск г. Омск, ул. 2-я Совхозная, д. 163.

171. город Омск г. Омск, ул. Герцена, д. 17.

172. город Омск г. Омск, ул. Красный Путь, д. 127.

173. город Омск г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 148а.

174. город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 77.

175. город Омск г. Омск, ул. 1-я Самарская, д. 1.

176. город Омск г. Омск, ул. 1-я Самарская, д. 1а.

177. город Омск г. Омск, ул. Лобкова, д. 3.

178. город Омск г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 187.

179. Город Омск г. Омск, бул. Архитекторов, д. 1, корпус 2.

180. Город Омск г. Омск, бул. Архитекторов, д. 3, корпус 1.

181. Город Омск г. Омск, бул. Архитекторов, д. 7, корпус 2.

182. Город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 36, корпус 1.

183. Город Омск г. Омск, пр. Королева, д. 10а.

184. Город Омск г. Омск, пр. Космический, д. 101, корпус 1.

185. Город Омск г. Омск, пр. Менделеева, д. 38.

186. Город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 26б.

187. Город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 67.

188. Город Омск г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 206.

189. Город Омск г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 33, корпус 1.

190. Город Омск г. Омск, ул. 2-я Любинская, д. 11а.

191. Город Омск г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 27.

192. Город Омск г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 51.

193. Город Омск г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 73.

194. Город Омск г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 75.

195. Город Омск г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 193, корпус 1.

196. Город Омск г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 22.

197. Город Омск г. Омск, ул. 9-я Линия, д. 44.

198. Город Омск г. Омск, ул. Багратиона, д. 19.

199. Город Омск г. Омск, ул. Берко Цемента, д. 6в.

200. Город Омск г. Омск, ул. Глинки, д. 1.

201. Город Омск г. Омск, ул. Грозненская, д. 12.

202. Город Омск г. Омск, ул. Дианова, д. 2, корпус 1.

203. Город Омск г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корпус 1.

204. Город Омск г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корпус 4.

205. Город Омск г. Омск, ул. Жуковского, д. 31.

206. Город Омск г. Омск, ул. Заозерная, д. 13.

207. Город Омск г. Омск, ул. Заозерная, д. 22, корпус 1.

208. Город Омск г. Омск, ул. Звездова, д. 98.

209. Город Омск г. Омск, ул. Иркутская, д. 68.

210. Город Омск г. Омск, ул. Кирова, д. 10, корпус 2.

211. Город Омск г. Омск, ул. Кирова, д. 8.

212. Город Омск г. Омск, ул. Комкова, д. 2.

213. Город Омск г. Омск, ул. Конева, д. 24.

214. Город Омск г. Омск, ул. Красный Пахарь, д. 99, корпус 1.

215. Город Омск г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корпус 1.

216. Город Омск г. Омск, ул. Крупской, д. 17, корпус 3.

217. Город Омск г. Омск, ул. Крупской, д. 19, корпус 1.

218. Город Омск г. Омск, ул. Крупской, д. 19, корпус 3.

219. Город Омск г. Омск, ул. Крыловская, д. 23, корпус 1.

220. Город Омск г. Омск, ул. Лаптева, д. 1.

221. Город Омск г. Омск, ул. Лермонтова, д. 4б.

222. Город Омск г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 22.

223. Город Омск г. Омск, ул. Омская, д. 108.

224. Город Омск г. Омск, ул. Омская, д. 154.

225. Город Омск г. Омск, ул. Омская, д. 156.

226. Город Омск г. Омск, ул. Омская, д. 209.

227. Город Омск г. Омск, ул. Химиков, д. 63а.

228. Город Омск г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 102, корпус 1.

229. Город Омск г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 99.

230. Город Омск г. Омск, пр. Королева, д. 10б.

231. Город Омск г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 142.

232. Город Омск г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 98.

234. Город Омск г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 69.

235. Город Омск г. Омск, ул. 3-я Кордная, д. 20.

236. Город Омск г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д. 95.

237. Город Омск г. Омск, пр. Мира, д. 173а.

238. Город Омск г. Омск, ул. Багратиона, д. 8.

239. Город Омск г. Омск, ул. Циолковского, д. 6, корпус 1.

240. Город Омск г. Омск, ул. Кузнецова, д. 6а.

241. Город Омск г. Омск, ул. В. Горячева, д. 8.

242. город Омск г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 54.

243. город Омск г. Омск, пр. Менделеева, д. 3а.

Азовский немецкий национальный округ:

244. Азовский немецкий национальный с. Азово, ул. Советская, д. 24.

245. Азовский немецкий национальный с. Азово, ул. ЦРМ, д. 1.

246. Азовский немецкий национальный с. Пришиб, ул. Центральная, д. 37.

Большереченский район:

247. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 12.

248. Большереченский с. Новологиново, ул. Советская, д. 28.

249. Большереченский р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20.

250. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Зеленая, д. 6.

251. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 15.

252. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 48.

253. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Ленина, д. 52.

254. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Олега Бронского, д. 27.

255. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Пролетарская, д. 47.

256. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Пушкина, д. 27.

257. Большереченский р.п. Большеречье, ул. Пушкина, д. 29.

258. Большереченский с. Евгащино, ул. Октябрьская, д. 8Б.

259. Большереченский с. Старокарасук, ул. Юбилейная, д. 20.

Горьковский район:

260. Горьковский р.п. Горьковское, ул. Кирова, д. 19.

261. Горьковский р.п. Горьковское, ул. Ленина, д. 17.

Знаменский район:

262. Знаменский с. Знаменское, ул. Труда, д. 14.

263. Знаменский с. Завьялово, ул. Школьная, д. 1.

Исилькульский район:

264. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Первомайская, д. 63.

265. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Первомайская, д. 67.

266. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Водников, д. 8.

267. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Октябрьская, д. 119.

268. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Первомайская, д. 79.

269. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Советская, д. 72.

270. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Советская, д. 75.

271. Исилькульский г. Исилькуль, ул. Советская, д. 83.

272. Исилькульский п. Боевой, ул. Школьная, д. 14.

273. Исилькульский п. Боевой, ул. Школьная, д. 9.

Калачинский район:

274. Калачинский г. Калачинск, ул. Заводская, д. 39.

275. Калачинский г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, д. 12.

276. Калачинский г. Калачинск, пер. Орловский, д. 54.

277. Калачинский г. Калачинск, ул. Садовая, д. 2Б.

278. Калачинский г. Калачинск, ул. Черепова, д. 99.

279. Калачинский г. Калачинск, ул. Вокзальная, д. 134.

280. Калачинский г. Калачинск, ул. Заводская, д. 20.

281. Калачинский г. Калачинск, ул. Заводская, д. 43.

282. Калачинский г. Калачинск, ул. Калачинская, д. 17.

283. Калачинский г. Калачинск, ул. Калнина, д. 11.

284. Калачинский г. Калачинск, ул. Калнина, д. 37.

285. Калачинский г. Калачинск, ул. Ленина, д. 52.

286. Калачинский г. Калачинск, ул. Омская, д. 36А.

287. Калачинский г. Калачинск, ул. Рабочая, д. 100.

288. Калачинский г. Калачинск, ул. Рабочая, д. 98.

289. Калачинский г. Калачинск, ул. Пролетарская, д. 137.

290. Калачинский г. Калачинск, ул. Черепова, д. 48.

291. Калачинский г. Калачинск, ул. Черепова, д. 60.

292. Калачинский д. Стародубка, ул. Школьная, д. 8.

Колосовский район:

293. Колосовский с. Колосовка, Кв. 37-й, д. 4.

294. Колосовский с. Колосовка, ул. Калинина, д. 20.

295. Колосовский с. Колосовка, ул. Кирова, д. 32.

Кормиловский район:

296. Кормиловский с. Георгиевка, ул. Ленина, д. 1.

297. Кормиловский д. Немировка, ул. Советская, д. 21.

298. Кормиловский д. Немировка, ул. Советская, д. 23.

299. Кормиловский д. Немировка, ул. Советская, д. 25.

300. Кормиловский р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 119.

301. Кормиловский р.п. Кормиловка, ул. Фрунзе, д. 125А.

302. Кормиловский с. Победитель, ул. Советская, д. 14.

303. Кормиловский с. Победитель, ул. Советская, д. 16.

304. Кормиловский с. Победитель, ул. Советская, д. 18.

305. Кормиловский с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 34.

Крутинский район:

306. Крутинский р.п. Крутинка, ул. Красная Заря, д. 14.

307. Крутинский р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 54.

308. Крутинский пос. Новгородцево, д. 5.

Любинский район:

309. Любинский р.п. Любинский, ул. Буркенина, д. 10.

310. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 19.

311. Любинский п. Политотдел, ул. Ленина, д. 17.

312. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 14.

313. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 16.

314. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 24.

315. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 28.

316. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 4.

317. Любинский р.п. Красный Яр, ул. Школьная, д. 4.

318. Любинский р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 11.

319. Любинский р.п. Любинский, ул. Буркенина, д. 8.

320. Любинский р.п. Любинский, ул. Новая, д. 10.

321. Любинский р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 20.

322. Любинский п. Центрально-Любинский, ул. Школьная, д. 11.

Марьяновский район:

323. Марьяновский р.п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 18.

324. Марьяновский р.п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 27.

325. Марьяновский р.п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 29.

326. Марьяновский р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 14.

327. Марьяновский р.п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 25.

328. Марьяновский с. Заря Свободы, ул. Пролетарская, д. 1.

329. Марьяновский с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, д. 15.

330. Марьяновский п. Конезаводский, ул. Октябрьская, д. 31.

331. Марьяновский с. Орловка, ул. 50 лет Октября, д. 7.

Москаленский район:

332. Москаленский р.п. Москаленки, ул. 3-я Северная, д. 67.

333. Москаленский р.п. Москаленки, ул. Линейная, д. 41.

334. Москаленский р.п. Москаленки, ул. 3-я Северная, д. 59.

335. Москаленский р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 10.

336. Москаленский р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 12.

337. Москаленский р.п. Москаленки, ул. Пролетарская, д. 14.

338. Москаленский с. Звездино, ул. Комсомольская, д. 11.

339. Москаленский с. Звездино, ул. Ленина, д. 4.

Муромцевский район:

340. Муромцевский р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 83.

341. Муромцевский р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, д. 17.

342. Муромцевский р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, д. 18.

343. Муромцевский р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, д. 19.

344. Муромцевский р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, д. 24.

Называевский район:

345. Называевский г. Называевск, ул. Ленина, д. 64А.

346. Называевский г. Называевск, ул. Ленина, д. 45.

347. Называевский г. Называевск, ул. Ленина, д. 54.

348. Называевский г. Называевск, ул. Ленина, д. 64.

349. Называевский г. Называевск, ул. Ленина, д. 76.

350. Называевский г. Называевск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 15.

351. Называевский г. Называевск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 10.

352. Называевский г. Называевск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 6.

353. Называевский г. Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 38.

354. Называевский г. Называевск, ул. Мира, д. 11.

355. Называевский г. Называевск, ул. Мичурина, д. 4.

Нововаршавский район:

356. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Гагарина, д. 9.

357. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Гагарина, д. 11.

358. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Ленина, д. 8.

359. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Мира, д. 3.

360. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 7.

361. Нововаршавский с. Бобринка, ул. Ленина, д. 40.

362. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Ленина, д. 6.

363. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 11.

364. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 12.

365. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 13.

366. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 18.

367. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 5.

368. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Промкомбинатовская, д. 13.

369. Нововаршавский с. Бобринка, ул. Ленина, д. 45.

370. Нововаршавский с. Победа, ул. Центральная, д. 8.

371. Нововаршавский ст. Любовка, ул. Вокзальная, д. 13.

372. Нововаршавский р.п. Большегривское, ул. Гагарина, д. 8.

373. Нововаршавский р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 10.

Одесский район:

374. Одесский с. Лукьяновка, ул. Майская, д. 5.

375. Одесский с. Лукьяновка, ул. Майская, д. 9.

376. Одесский с. Одесское, ул. Ленина, д. 19.

377. Одесский с. Одесское, ул. Октябрьская, д. 22.

378. Одесский с. Одесское, ул. Парковая, д. 2.

379. Одесский с. Одесское, ул. Парковая, д. 8.

380. Одесский с. Одесское, ул. Почтовая, д. 28.

Оконешниковский район:

381. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Гагарина, д. 38.

382. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Маяковского, д. 7.

383. Оконешниковский с. Маяк, ул. Лесная, д. 7.

384. Оконешниковский с. Маяк, ул. Лесная, д. 9.

385. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 43.

386. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 45.

387. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 56.

388. Оконешниковский р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 62.

Омский район:

389. Омский п. Новоомский, ул. Целинная, д. 4.

390. Омский п. Речной, ул. Магистральная, д. 6.

391. Омский п. Речной, ул. Центральная, д. 2.

392. Омский с. Ульяновка, ул. Лесная, д. 11.

393. Омский п. Иртышский, ул. Садовая, д. 4.

394. Омский п. Омский, ул. Центральная, д. 11.

395. Омский п. Речной, ул. Центральная, д. 4.

396. Омский с. Пушкино, ул. Ленина, д. 72.

397. Омский п. Ачаирский, ул. Мира, д. 1.

398. Омский п. Горячий Ключ, ул. Магистральная, д. 10.

399. Омский п. Горячий Ключ, ул. Молодежная, д. 12.

400. Омский п. Горячий Ключ, ул. Молодежная, д. 6.

401. Омский п. Горячий Ключ, ул. Олимпиады 80, д. 4.

402. Омский п. Горячий Ключ, ул. Олимпиады 80, д. 8.

403. Омский п. Иртышский, ул. Садовая, д. 4А.

404. Омский п. Иртышский, ул. Садовая, д. 6А.

405. Омский п. Иртышский, ул. Садовая, д. 8А.

406. Омский п. Магистральный, ул. Молодежная, д. 15А.

407. Омский п. Новоомский, ул. Целинная, д. 1.

408. Омский п. Новоомский, ул. Целинная, д. 6.

409. Омский п. Новоомский, ул. Целинная, д. 14.

410. Омский с. Богословка, ул. Молодежная, д. 5.

411. Омский с. Дружино, ул. 60 лет Октября, д. 1.

412. Омский с. Дружино, ул. Лаптева, д. 5.

413. Омский с. Дружино, ул. Лаптева, д. 7.

414. Омский с. Дружино, ул. Советская, д. 7.

415. Омский с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 2.

416. Омский с. Лузино, ул. 30 лет Победы, д. 22.

417. Омский с. Лузино, ул. 60 лет Октября, д. 4.

418. Омский с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 1.

419. Омский с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 16.

420. Омский с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 7.

421. Омский с. Лузино, ул. Комсомольская, д. 9.

422. Омский п. Омский, ул. Ленина, д. 10.

423. Омский с. Пушкино, ул. Ленина, д. 60.

424. Омский с. Пушкино, ул. Ленина, д. 62.

425. Омский с. Пушкино, ул. Ленина, д. 70.

426. Омский с. Троицкое, ул. Горная, д. 10.

427. Омский с. Троицкое, ул. Горная, д. 11.

428. Омский с. Ульяновка, ул. Лесная, д. 10.

429. Омский п. Новоомский, ул. Николаева, д. 1.

430. Омский п. Речной, ул. Центральная, д. 1.

431. Омский с. Красноярка, ул. Юбилейная, д. 5.

Павлоградский район:

432. Павлоградский р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, д. 7А.

433. Павлоградский р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская, д. 7А.

Полтавский район:

434. Полтавский р.п. Полтавка, ул. Комсомольская, д. 28.

435. Полтавский р.п. Полтавка, ул. Щорса, д. 32.

436. Полтавский р.п. Полтавка, ул. Победы, д. 9.

Русско-Полянский район:

437. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 126.

438. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 124.

439. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 44.

440. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, пер. Гагарина, д. 25.

441. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, пер. Кооперативный, д. 25А.

442. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, пер. Ступникова, д. 38.

443. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 65.

444. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Ленина, д. 43.

445. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Северная, д. 74.

446. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Северная, д. 76.

447. Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, ул. Рассохина, д. 58.

Саргатский район:

448. Саргатский р.п. Саргатское, Кв. 19-й, д. 3.

449. Саргатский р.п. Саргатское, Кв. 10-й, д. 9.

450. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Калинина, д. 2А.

451. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 29.

452. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Лесная, д. 3.

453. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 13.

454. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 15.

455. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Строителей, д. 1А.

456. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Строителей, д. 1Б.

457. Саргатский р.п. Саргатское, ул. Строителей, д. 2Б.

458. Саргатский с. Нижнеиртышское, ул. Советская, д. 26.

Таврический район:

459. Таврический п. Новоуральский, ул. Школьная, д. 12.

460. Таврический п. Новоуральский, ул. Школьная, д. 10.

461. Таврический п. Новоуральский, ул. Школьная, д. 13.

462. Таврический р.п. Таврическое, пер. Восточный, д. 2.

463. Таврический р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 1.

464. Таврический р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 3.

465. Таврический р.п. Таврическое, ул. Кирова, д. 5.

466. Таврический р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 145.

467. Таврический р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 48.

468. Таврический р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 74.

469. Таврический р.п. Таврическое, ул. Лермонтова, д. 43.

470. Таврический р.п. Таврическое, ул. Магистральная, д. 11.

471. Таврический р.п. Таврическое, ул. Советская, д. 35.

472. Таврический с. Карповка, ул. Советская, д. 14.

473. Таврический с. Сосновское, ул. 50 лет Октября, д. 12.

474. Таврический с. Сосновское, ул. Комарова, д. 1.

Тарский район:

475. Тарский с. Екатерининское, ул. Интернатовская, д. 1.

476. Тарский г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 38.

477. Тарский г. Тара, ул. Александровская, д. 105.

478. Тарский г. Тара, ул. Васильева, д. 1А.

479. Тарский г. Тара, ул. Васильева, д. 3.

480. Тарский г. Тара, ул. Избышева, д. 96.

481. Тарский г. Тара, ул. Красноармейская, д. 65.

482. Тарский г. Тара, ул. Кузнечная, д. 112.

483. Тарский г. Тара, ул. Ленина, д. 118.

484. Тарский г. Тара, ул. Ленина, д. 93.

485. Тарский г. Тара, ул. Лихачева, д. 18.

486. Тарский г. Тара, ул. Советская, д. 100.

487. Тарский г. Тара, ул. Советская, д. 102.

488. Тарский г. Тара, ул. Судоремонтная, д. 12.

489. Тарский г. Тара, ул. Школьная, д. 69/1.

Тюкалинский район:

490. Тюкалинский г. Тюкалинск, ул. Куйбышева, д. 2А.

491. Тюкалинский п. Оброскино, ул. Площадь, д. 10.

492. Тюкалинский п. Оброскино, ул. Центральная, д. 9.

493. Тюкалинский г. Тюкалинск, пер. Комсомольский, д. 2.

494. Тюкалинский г. Тюкалинск, ул. Комсомольская, д. 2А.

495. Тюкалинский г. Тюкалинск, ул. Чехова, д. 68.

Усть-Ишимский район:

496. Усть-Ишимский с. Усть-Ишим, ул. Кароя Балога, д. 1.

497. Усть-Ишимский с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская, д. 2.

498. Усть-Ишимский с. Усть-Ишим, ул. Новая, д. 15.

Черлакский район:

499. Черлакский р.п. Черлак, ул. А. Буя, д. 60.

500. Черлакский р.п. Черлак, ул. Коммунистическая, д. 68.

Шербакульский район:

501. Шербакульский р.п. Шербакуль, ул. Пушкина, д. 13.

502. Шербакульский р.п. Шербакуль, ул. Рабочий поселок, д. 8.

503. Шербакульский р.п. Шербакуль, ул. Советская, д. 81.

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