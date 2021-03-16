Смерть на льду: Почему трагедию хоккеиста Тимура Файзутдинова нельзя сравнивать с гибелью Алексея Черепанова из «Авангарда»

Самого талантливого омского хоккеиста Алексея Черепанова не стало в 2008 году.

Сегодня стало известно о том, что умер капитан команды "Динамо - Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов. Во время очередного матча Молодежной хоккейной лиги против ярославского "Локо" шайба угодила игроку в область головы. Тимур рухнул на лед и начал терять сознание. Спортсмена привезли в больницу, врачи четверо суток боролись за его жизнь, но, к сожалению, 19-летний Тимур Файзутдинов умер.

После очередной трагедии в российском хоккее многие болельщики начали сравнивать историю с хоккеистом из Санкт-Петербурга с бедой, случившейся с Алексеем Черепановым. Молодой и, пожалуй, самый талантливый хоккеист омского "Авангарда" умер во время хоккейного матча. Леше тоже было всего лишь 19 лет.

- Очень, очень жаль парня... Кто видел его игру, знает, это действительно талантище... Был... Нельзя в этом случае не вспомнить покойного Лешу Черепанова, - написал в комментариях на одном из спортивных сайтов болельщик.

Черепанову было всего лишь 19, но ему прочили звездную карьеру в спорте.

- Трагедия с Файзутдиновым просто ужасная, не могу подобрать слова. Я - омич, сразу вспомнилась трагедия с Алексеем Черепановым. Тоже во время матч и Леше так же было 19 лет, - вторит ему второй фанат.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" решил восстановить хронологию трагедии с хоккеистом "Авангарда" Алексеем Черепановым, чтобы показать - эти две трагедии - совершенно разные истории и сравнивать их нельзя.

Алексею Черепанову стало плохо во время одной из смен прямо по ходу матча в Чехове против местного "Витязя". Игрок схватился за грудь и завалился на скамейке запасных. Никаких столкновений с другими игроками в этой встрече, попаданий шайбы в него или других внешних воздействий на Лешу не было. Спортсмен резко начал терять сознание ни с того ни с сего. Никто из персонала команды и партнеров по "Авангарду" не понимал, что происходит с хоккеистом.

Второе отличие: на стадионе не оказалось бригады врачей, которая по регламенту была обязана дежурить на матче. Пришлось ждать на вызов обычную городскую скорую. Они очень долго добирались до арены, к тому же у приехавших медиков не оказалось рабочего дефибриллятора. К тому моменту сердце нападающего Алексея Черепанова уже остановилось. Повторно его удалось запустить уже лишь в больнице, куда доставили игрока. Но через пару минут сердце Леши остановилось навсегда... Причиной смерти омского игрока стал сердечный приступ. У родных же хоккеиста из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова никаких претензий к врачам нет.

Нельзя сравнивать две эти трагедии с молодыми хоккеистами еще и вот почему. Тимур Файзутдинов был здоров и не имел никаких врожденных заболеваний. Причиной смерти стало попадание шайбой в область головы - трагическое стечение обстоятельств.

А вот результаты посмертной судебно-медицинской экспертизы игрока "Авангарда" Алексея Черепанова показали: хоккеист страдал хроническим миокардитом – болезнью сердца, несовместимой с занятиями профессиональным спортом. Как этого не заметили во время постоянных обследований врачи в клубе, потом было результатом долгих разбирательств Континентальной лиги. Это стоило спортивной картеры сразу нескольким врачам "ястребов". Но ведь не заметили страшного для любого спортсмена диагноза и в клубе "Нью-Йорк Рейнджерс", который задрафтовал омскую звездочку ранее. За год до трагедии Леша проходил медосмотр в НХЛ и никаких отводов по здоровью от заокеанской лиги он не получил.

Уже после смерти выяснится и другой неприятный момент. В крови Черепанова был обнаружен кордиамин – лекарственный препарат, применяемый для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Он запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Многие эксперты тогда комментировали и говорили: в сочетании с врожденным диагнозом молодого спортсмена этот препарат мог спровоцировать сердечный приступ на фоне постоянных перегрузок организма.

Поэтому смерть хоккеистов Тимура Файзутдинова из Санкт-Петербурга и омича Алексея Черепанова трагические, но совершенно разные истории.