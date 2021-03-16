Масла из Шербакуля

Качество производимых масел очевидно. Ведь изготавливают нерафинированные масла здесь исключительно технологией холодного отжима. Только при таком производстве сырье не нагревается, и все натуральные витамины сохраняются в первозданном виде. Именно масло холодного отжима привносит в рацион такие ценные элементы, как витамин Е («витамин молодости»), провитамин А, высокоолеиновую кислоту и другие полезные для здоровья вещества.

Все производимые компанией «Богатство Шербакуля» масла — подсолнечное, льняное, рыжиковое, горчичное, сурепицы, амарантовое и масло расторопши пятнистой — состоят на 100% из масел растений, их определяющих, без каких-либо добавок, что не менее важно. К сожалению, многие крупные производители растительных масел должного качества не обеспечивают, удешевляя производство. В составе подсолнечного масла некоторых раскрученных марок присутствует пальмовое масло, которое вредит нашему здоровью. Компания «Богатство Шербакуля» не прибегает к таким нечестным методам и изготавливает только качественные масла — и это их принципиальная позиция.

В ассортименте компании «Богатство Шербакуля»:

Нерафинированное подсолнечное масло, обладающее высокими вкусовыми качествами и превосходящее другие растительные масла по питательности и усвояемости. Именно в нерафинированном подсолнечном масле высоко содержание таких важных для организма витаминов как А, Е, F, D. Целебные свойства подсолнечного масла широко используются в народной медицине при лечении тромбофлебита, зубной боли, хронических заболеваний желудка, кишечника, печени, легких.

Подсолнечное масло используется для добавления в тесто, идеально подходит для заправки всевозможных салатов.

Рыжиковое масло обладает омолаживающим свойством и является отличным корректором фигуры. Способствует улучшению работы всех органов, а также выводу шлаков и токсинов из организма, понижает уровень холестерина в крови, укрепляет иммунитет, стимулирует работу печени, почек, ЖКТ, предотвращает разрушение коллагеновых волокон и эластина.

Рыжиковое масло применяют для заправки салатов, блюд из круп, добавляют в различные соусы.

Льняное масло, уникальное своим составом — в нем содержатся 60 процентов полиненасыщенных жирных кислот. Лавры первенства среди растительных масел по праву принадлежат именно льняному маслу, польза которого была подтверждена наукой. Оно улучшает состояние кожи, приводит в порядок работу нервной системы, активизирует работу мозга, нормализует выработку тестостерона.

Использовать льняное масло при жарке и парке нельзя, а вот заправлять любые блюда и употреблять отдельно можно и необходимо для здоровья.

Горчичное масло — недорогой и общедоступный источник жирных кислот типа омега-3 и омега-6, который стоит наряду с рыбьим жиром. Рекомендовано в качестве биологически активной добавки к пище, как естественный поставщик витамина PP, A, D. Горчичное масло способствует улучшению аппетита и активно стимулирует пищеварительный процесс, является традиционным средством народной медицины. Оно рекомендовано при болезнях суставов, опухолях, плеврите, неврите, ревматизме, простудных заболеваниях и мочекаменной болезни.

Масло добавляют в консервацию, салаты и первые блюда. Если добавить горчичное масло в тесто, оно придаст красивый золотистый цвет и пышную структуру выпечке.

Масло сурепицы содержит высокое количество жирных кислот Омега-3 и Омега-6, в оптимальном соотношении 1:2. Таким образом, употребление масло регулирует холестериновый обмен, предотвращает и лечит атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, благотворно влияет на состояние кожи и волос.

Масло сурепицы холодного отжима выдерживает действие высоких температур (до +210 С), поэтому на нем можно готовить пищу, жарить, добавлять его в выпечку.

Масло расторопши пятнистой давно известно медицине и широко применяется в фармацевтике и считается маслом большой живительной силы. Масло обладает антисклеротическим эффектом, оказывает противовоспалительное, эпителизирующее, ранозаживляющее, противоязвенное действие, является эффективным гепатопротектором, предотвращает всасывание токсичных соединений, поступивших в организм вместе с водой и пищей. Оно признано самым мощным растительным дезинтоксикатором и гепапротектором, использующимся при лечении и профилактике всех заболеваний печени и желчевывадящих путей.

Масло амаранта очень питательно и обладает рядом лечебных свойств, что позволяет применять его в различных сферах: от медицины до косметологии. Жизненно важные и необходимые жирные кислоты группы Омега (линолевая, олеиновая, линоленовая) – это 70% амарантового масла, несущие много пользы системам организма и нейтрализующие вред от неправильного образа жизни. Благодаря свойствам масла, применение продукта возможно внутренне и внешне.

В основе политики компании «Богатство Шербакуля» лежат два принципа: качество и цена. Сотрудники компании контролируют весь процесс производства масел и добавляют минимальные наценки на товар, позволяя людям с разным уровнем дохода получать качественные продукты. Такие ценные и полезные масла рекомендуются всем, кто заботится о своем здоровье и красоте.

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