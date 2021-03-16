Названа причина, по которой омским первоклашкам могут отказать в приеме в школу

Прием заявок на зачисление в школы начинается уже в апреле. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 апреля в Омске начинается прием заявок на поступление детей в первый класс. В пресс-службе омского департамента образования напомнили, как их правильно оформить.

Будущих учеников зачисляют в школы только по личному заявлению родителя или законного представителя ребенка. Заявителям придется предъявить паспорт, либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ.

– Если родителям ребенка будет отказано в приеме в определенную школу, то только по причине отсутствия в этом общеобразовательном учреждении свободных мест. В таком случае родителям необходимо обратиться в департамент образования, и мы обязательно найдем ребенку место в другой школе. Все первоклассники в новом учебному году сядут за парты, – пояснила директор департамента образования Лариса Ефимова.

В первую очередь на зачисление в школы претендуют дети, относящиеся к ней по месту жительства. Родителям лучше позаботиться заранее, чтобы их чада попали именно в то учебное заведение, в которое и планировалось. Информация о наличии свободных мест также 1 апреля появится на информационном стенде и сайте образовательного учреждения.

Ссылки на сайты школ Омска можно найти на специализированном портале департамента образования в разделе «Сайты ОУ». Там же можно узнать, за каким территориальным участком закреплено учебное заведение.