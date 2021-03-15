Мэр Оксана Фадина баллотируется на выборы в Госдуму: Что это значит для Омска

Срок полномочий мэра у Оксаны Николаевны истекает лишь в 2023-м году. Фото: Instagram.com

Сегодня стало известно, что мэр Омска Оксана Фадина будет баллотироваться на выборы в Госдуму от партии "Единая Россия". Кандидатуру Оксаны Николаевны поддержал губернатор Александр Бурков.

- За три года работы в городе она показала себя как эффективный управленец. Мы видим большие изменения в городе и при этом не самый большой бюджет по сравнению с другим городами-миллионниками, - сказал глава региона. - С минимальными деньгами показывают определенные результаты. С минимальной той же техникой уборочной, но тем не менее, Оксана Николаевна. на мой взгляд, действительно, справляется

Голосование пройдет пройдет в сентябре. На время избирательной кампании Оксана Фадина должна сложить с себя полномочия мэра. Руководить городом будет ее первый зам Евгений Фомин. Вместе с политологом, директором «ГЭПИЦентр II» Вадимом Дрягиным "Комсомолка" разбиралась, что значит решение Оксаны Фадиной и покинет ли она кресло мэра окончательно.

- Вадим Владиславович, перед нами классическая схема, когда партия включает медийного, узнаваемого политика в свои списки на выборы для достижения большего количества голосов? Так называемого, "паровоза". И не факт, что в случае победы на выборах Оксана Фадина возьмет этот мандат и оставит кресло мэра?

- Да, совершенно верно. Мы это наблюдали последние 20 лет, причем не только у "Единой России", но и у других партий. Это, так называемый "паровоз". Сам факт участия в выборах не означает победу в них, а победа не означает уход "паровоза" в Госдуму. Другой вопрос, насколько авторитет Фадиной, ее политический образ может обеспечить партии эту победу.

- То есть вы в числе тех экспертов, кто сомневается, подходит ли мэр на эту роль "паровоза"?

- Ну, как в этом можно быть уверенным, если никто конкретно это не исследовал. Нет социологических замеров. Каков ее авторитет у избирателей? Социологии нет. Поэтому я не могу сказать - неудачное это решение или правильный шаг. Но исходя из опыта, что муниципальные и федеральные руководители имеют высокий статус узнаваемости, можно говорить, что ход "Единой России" понятен.

- А это не выглядит странным для вас, как политолога еще и вот почему: до прихода в мэрию Оксану Фадину вообще вряд ли можно было назвать политиком. Рядовые жители о ней не знали. А за три года на посту мэра Оксана Николаевна вообще никак себя не ассоциировала с партией? Но ставку вдруг делают на нее...

- Дело в том, что в принципе у нас низкая активность на выборах. Наш избиратель в них участвовать не хочет. Протестное движение велико. В таких условиях известность самих кандидатов и их узнаваемость вообще не обязательна. Наиболее сильное коммуникационное воздействие происходит именно в период избирательной кампании.

- По поводу вашей ремарки о том, что невозможно замерить степень воздействия и авторитетности Оксаны Фадиной у избирателей из-за отсутствия социологии. Не проводилась она, думаю, и в случаях, когда "паровозами" становились Полежаев или Шрейдер. Но у них были итоги выборов - когда их выбирали губернатором или мэром. За Оксану Николаевну люди не голосовали, ее назначали депутаты...

- Совершенно верно. Вы правильно говорите. Предыдущие голосования в те времена были хорошей социологией. Сейчас ситуация изменилась и в электоральных настроениях. Сейчас поле совсем другое. В голосовании теперь будут участвовать те, кто раньше этого не делал - молодежь, которая до этого абстрагировалась от выборов и подростки, кому исполнилось 18 лет. Именно их решение может стать ключевым. Пока сложно точно прогнозировать, как эти выборы воспримет избиратель. Есть все основания полагать, что в этот раз у нас появится совершенно новый избиратель.

- Оксана Фадина на время кампании должна будет сложить с себя полномочия мэра?

- Да, но для этого ее в июле должна выдвинуть партийная конференция уже официально.

- Разве это не формальность? Ее поддержали губернатор и глава омских единороссов...

- Не согласен. Так было раньше последние 20, когда мы привыкли к ритуальности. Да, конечно, больше половины шансов, что ее утвердят. Но могут произойти и мгновенные изменения.

- Вы верите, что Оксана Фадина после победы на выборах в Госдуму воспользуется своим мандатов и оставит досрочно кресло мэра?

- Верю я или нет? Я вообще атеист. Неправильно смотреть на ситуацию с политическим выбором Оксаны Фадиной только в омской повестке. Многое будет решаться на федеральном уровне. Но мандат точно будет у Оксаны Фадиной в случае ее выдвижения на партийной конференции. Вопрос, воспользуется ли она им, остается открытым.

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«Фадина знает городские проблемы и с ней регион усилит позиции на федеральном уровне»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Это человек, который знает проблемы региона. Она работала министром экономики нашей области и представляет, что происходит в каждом муниципалитете, какой потенциал и какие проблемы в каждом муниципальном образовании… Она действительно сможет представлять интересы региона, понимает, что нужно для региона на федеральном уровне, знает систему федеральной власти, в каких программах можно участвовать. На мой взгляд, предложение очень правильное. Если Оксана Николаевна будет работать в Госдуме, то Омская область усилит свои позиции на федеральном уровне.