«Перед нами даже не извинились»: Омич, на которого чуть не упал потолок в кинотеатре, рассказал о произошедшем

Особого волнения упавший потолок у сотрудников и посетителей не вызвал.

О происшествии в киноцентре «Атриум-Кино» стало известно благодаря соцсетям. Омич опубликовал короткое обращение к администрации в сторис своего инстаграм, где возмутился реакцией работников на обрушение потолка. Несколько больших кусков гипсокартона упали на пол в нескольких метрах от посетителей. Омич Илья Барановский оказался прямо в эпицентре событий, он же и попытался привлечь внимание к истории.

- Меня возмутило то, что на обрушение спокойно отреагировали и сотрудники кинотеатра, и посетители. Одни прошли мимо и даже не поинтересовались, что произошло, а другие без спешки и без соблюдения техники безопасности пошли убирать мусор, - объяснил свое решение рассказать о произошедшем Илья.

Оказалось, что все произошло вчера, 14 марта, поздним вечером около 22:10. Друзья долго спорили, в какой кинотеатр отправиться, чтобы посмотреть фильм. Так как Илья живет поблизости, договорились отправиться в «Атриум-Кино» на фильм «Пара из будущего».

- Мы пришли немного заранее, купили билеты и хотели дождаться начала сеанса в холле. Мы прошли к колонне, которые расположены по бокам, под ними еще диванчики стоят. Посреди зала уже стояли 10-15 ведер с водой, в которые капала вода. Мы не придали этому значения, - вспоминает Илья. – Везде ведь с потолка капает, в этом нет ничего необычного. Только мы сели, как с потолка обвалилась конструкция.

После этого, как рассказал Илья, к месту падения спокойно подошли две сотрудницы и стали собирать обломки гипсокартона. В это время с потолка еще свисали обломки, которые могли упасть и на них тоже.

- Я обратился к ним и сказал, что находиться здесь опасно, но женщины только попросили отойти и не мешать. Никто больше не подошел, даже охранник. Понятно, что в одиннадцатом часу уже никого из начальства нет на месте, но спокойная реакция работников нас поразила. Администратор, которая оказалась на месте, на претензии и просьбы принять меры отреагировала странно. Она сказала, что если мы в стрессе, то можем сдать билеты и нам вернут их стоимость, а больше она ничего сделать не может, - рассказала Илья о действиях работников.

Место обрушения загородили рекламными щитами, а потом еще и оградительной лентой. Фото: пресс-служба Прокуратуры по Омской области

На сеанс друзья все же сходили, как поступили и другие омичи, пришедшие в тот день в киноцентр. После фильма, около полуночи Илья и его друг на выходе заметили, что мусор убрали, а место обрушения огородили высокими рекламными щитами.

- Проблема в том, что поход в кинотеатр, как игра в русскую рулетку. Там весь потолок набух от влаги, а не только это место. Упасть может любой лист в другом месте. А ведра там явно не пять минут стояли, значит администрация была в курсе проблем с крышей уже какое-то время. Могли бы принять меры, - объяснил причины недовольства Илья.

Над обвалившемся куском потолка можно разглядеть большое мокрое пятно. Фото: пресс-служба Прокуратуры по Омской области

Случившимся заинтересовались в омской прокуратуре. Сотрудники ведомства проведут проверку, в ходе которой выяснят, соблюдал ли владелец необходимые требования по обеспечению безопасности посетителей, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.