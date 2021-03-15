В омском кинотеатре рядом с посетителями обвалился потолок

В холле кинотеатра потолок упал в нескольких метрах от посетителей. Фото: 2ГИС

В соцсетях омчи поделились свежими впечатлениями от похода в кинотеатр. Друзья решили отдохнуть и сходить в кино в киноцентр «Атриум-Кино». Они, как обычно, купили билеты и остались в холле дожидаться начала сеанса. Внезапно совсем рядом с ними обрушился потолок. Несколько облицовочных плит упали с высоты несколько десятков метров. Люди сильно испугались.

- Только что меня с другом чуть не убила конструкция, с диким шумом упавшая с потолка основного зала всего в полутора метрах от нас! Администрация никак не отреагировала, а просто предложила сдать билеты, - написал в посте омич, оказавшаяся участником событий.

О произошедшем в соцсетях рассказали очевидцы. Фото: ВКонтакте

По словам омича, администрация никак не отреагировала на произошедшее, только прислали персонал, чтобы убрать остатки потолка. Также очевидиц утверждает, что работать кинотеатр продолжает в обычном режиме. О пострадавших посетителях очевидцы не сообщили. Судя по фото, конструкция рухнула ближе к середине зала, где люди обычно не задерживаются. Облегчило ситуацию и то, что все произошло в дневное время, когда посетителей в кинотеатрах обычно меньше всего.

Что именно послужило причиной обрушения потолка, пока не известно. Судя по фотографиям, гипсокартон, которым отделывали потолок, промок и от этого сломался. Возможно, в кинотеатре протекла крыша. «Комсомольская правда» обратилась в киноцентр за комментарием, но трубку никто не поднял. Мы готовы опубликовать ответ администрации заведения.

В комментариях к посту в соцсетях омичи активно высказывают недовольство произошедшим.