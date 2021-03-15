Омский кондуктор-«стюардесса» Наталья Перешивка нашла новую работу

Кондуктор Наталья Перешивка прославилась тем, что носила на работе костюмы стюардессы.

Теперь уже бывший омский кондуктор, которого пассажиры прозвали стюардессой на необычный внешний вид, нашла новую работу. Женщина осваивает азы профессии помощника столяра. Вместе со своим мужем она занимается сборкой мебели и больше никогда в жизни не собирается трудиться в женском коллективе.

Напомним, Наталья прославилась прошлой осенью. Она стала известна далеко за пределами Омска после того, как фото с ней выложила в соцсети одна из пассажирок. Про всегда доброжелательного и опрятно одетого кондуктора из омского автобуса № 109 начали рассказывать практически все СМИ, в том числе федеральные. Однако другие коллеги не смогли от души порадоваться успеху Перешивки и начали ее травить.

В итоге в феврале женщине пришлось уволиться. В интервью «Комсомольской правде в Омске» она рассказала, что у нее было несколько вариантов, где работать. Например, она думала даже над тем, чтобы осуществить давнюю мечту и стать проводницей поезда. А еще омичку заметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его просьбе департамент транспорта столицы приглашал Наталью к себе на экскурсию. Обещали оплатить все расходы на поездку и проживание.

В итоге Наталья кардинально изменила свою жизнь, чтобы больше не работать в женских коллективах – там, по мнению женщины, всегда найдутся завистницы. Она решилась на такой шаг вслед за супругом. Он раньше также был связан с общественным транспортом, работал водителем маршрутки.

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