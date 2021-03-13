В страшной аварии на трассе под Омском пострадал директор департамента спорта

В причинах аварии сейчас продолжают разбираться. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне на трассе под Омском произошло серьезное ДТП, в котором пострадали 4 человека. Все произошло на трассе Омск-Муромцево 13 марта около 15:40.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель "КИА", который направлялся в Омск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где не смог избежать столкновения с отечественной машиной марки "ВАЗ 2114", за рулем которого находился 30-летний омич.

Иномарка от столкновения вылетела с дороги в кювет. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

От удара обе машины отбросило к обочине, иномарка даже вылетела в кювет. На фото с места аварии видно, что отечественный автомобиль получил серьезные повреждения и лишился лобового стекла. О состоянии второй машины судить сложно.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, с места ДТП медики скорой помощи забрали двоих: водителя "ВАЗа" и пассажира иномарки. Позднее выяснилось, что пассажиром второй машины оказался директор департамента спорта Администрации Омска Константин Мельников. Свой пост чиновник занял в начале 2020 года. Он возвращался с совещания по созданию в Омской области академии биатлона.

В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что в аварии пострадали 4 человека, по одному водителю и одному пассажиру в каждой машине, но за медицинской помощью обратились не все.

- Действительно, произошло ДТП на трассе Омск-Муромцево, в котором пострадали 4 человека. Один из них отказался от медицинской помощи, трое других, в том числе Константин Мельников, доставлены в БСМП-1 с различными травмами. Их здоровьем занимаются врачи, - рассказали представители минздрава.

Причиной аварии мог стать гололед. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Омичи, которые постоянно пользуются автодорогой Омск-Муромцево хорошо знают этот участок. Он находится примерно на 22 километре чуть дальше деревни Давыдовка. Там, по их словам, постоянно происходят аварии. В зимнее время преимущественно из-за гололеда, который практически всегда образовывается в это месте. Чтобы безопасно преодолеть поворот, приходится сильно снижать скорость движения. Но те, кто редко пользуются трассой, об этом не знают и попадают в затруднительные ситуации. Сейчас в точных причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.