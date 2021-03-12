Медицинских работников Омска поддержала торговая сеть «Пятёрочка»

Недавно в больницы Омской области были направлены более двух тонн продуктов и бытовой химии.

В медицинские учреждения уже поступили чай и кофе, кондитерские изделия, питьевая вода, а также зубная паста, мыло, шампунь и чистящие средства.

«Медицинские работники – настоящие герои нашего времени, - считает директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева. - Ситуация с распространением инфекции все еще остается непростой. И сотрудники больниц продолжают самоотверженно ей противостоять, чтобы сохранить наше здоровье. Вместе с нашими партнерами из фонда «Русь» мы хотим поблагодарить их за труд и заботу, которые помогают нам чувствовать себя защищёнными».

В городской больнице №17, городской детской клинической больнице №3 и клинической медико-санитарной части №7, куда была направлена помощь, в общей сложности работают более 1800 сотрудников. Более 430 из них трудятся в «красной зоне», где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Доставку продуктов и бытовой химии в удобное для медицинских учреждений время взяли на себя волонтёры Фонда «Русь».