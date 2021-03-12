Согревая город своим теплом

Она - старейшина в омской энергетике, начавшая свою историю в военные годы. Но спустя столько лет ТЭЦ-2 остаётся современным и всё таким же необходимым для жизни города предприятием.

Сегодня нам сложно представить то время, когда свет и центральное отопление казались каким-то невероятным чудом. В наших домах всегда тепло, а без электричества жизнь «останавливается». Начало массовой теплофикации в Омске положила именно ТЭЦ-2.

Её строительство началось в 1939 году. Тогда город активно строился, появлялись новые предприятия. Работать приходилось в тяжёлых условиях. Строительной техники не хватало, поэтому в основном использовался ручной труд.

Архивные записи свидетельствуют о том, в каких условиях работали люди: «Более 14 тысяч кубов грунта было выбрано лопатами и вывезено гужевым транспортом. На эти работы привлекались тысячи рабочих с других предприятий города и даже из села. Монтаж оборудования проводился без необходимых средств механизации, с использованием кустарных приспособлений, изготовленных на месте находчивыми специалистами»... Несмотря на все трудности, график строительства ТЭЦ соблюдался. Любая задержка с поставкой оборудования, отставание от графика расценивались как ЧП со всеми вытекающими последствиями. К весне 1941 года на ТЭЦ были смонтированы два котла НЗЛ паропроизводительностью по 70 т/час и турбоагрегат АР6-11 НМЗ мощностью 4 МВт, сооружены градирня и топливоподача.

Два с небольшим года потребовалось для пуска первой очереди станции. Завод ПВРЗ получил первый промышленный ток 14 марта 1941 года. Это была большая трудовая победа омских строителей, энергетиков, да и всего города, так как в возведении нового энергообъекта участвовали тысячи омичей. Об этом знаменательном событии в жизни региона сняли документальный фильм, который показывали в кинотеатрах Омска.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Рабочие сразу взяли обязательства увеличить производительность труда. Весь персонал прошёл военную подготовку, охрану предприятия усилили и весь коллектив отработал один день в фонд государственного комитета обороны.

Омск стал одним из опорных пунктов военной промышленности, в который было эвакуировано большое количество предприятий из Москвы. Ленинграда, Запорожья, Киева и других городов. Всё это обнажило слабость энергетической базы Омска. Фактически из эвакуированных возникли омские заводы им. Козицкого, «Омскэлектроточприбор» и другие.

Имеющегося тепла и электроэнергии не хватало, и уже в ноябре 1941 года на ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию турбина № 2 мощностью в 12000 кВт. Общая мощность электростанций достигла 32000 кВт.

Как и все советские люди, энергетики работали в труднейших условиях военных лет, не щадя не только сил, но и здоровья. Ремонтные работы на котлах нередко производились без остановки оборудования: люди одевались в ватники, обливались водой, мокрыми проникали в топку, на остановленную половину цепной решётки, и устраняли повреждения. Это было время тяжелейших бед и небывалого героизма, горьких потерь и самоотречения. Война забирала квалифицированных работников - на фронт уходили зрелые, наиболее трудоспособные люди. Их места занимали женщины, старики и подростки. Вот несколько строк из воспоминаний: «... в начале войны с отправкой людей на фронт были перегибы. Призывали всех подряд, в том числе и лучших специалистов, начисто оголяя производство. Потом спохватились, стали пытаться вернуть кое-кого с фронта. Да как вернёшь? Там уже шла кровавая мясорубка...». В этих незамысловатых словах из архивных материалов кроется глубокий смысл, проливающий свет на обстановку в энергетике.

Любое, даже самое современное оборудование без грамотных специалистов, работающих на нём, просто «железо». И закономерно, что на ТЭЦ-2 своим главным богатством, золотым фондом считают работников станции, людей, дарящих сегодня тепло родному городу. Имена многих их них навечно вписаны в историю омской энергетики.

Сегодня погрузиться в историю тех времён, в годы зарождения омской энергетики, можно в комнате Трудовой Славы ТЭЦ-2. Она была открыта ещё в 50-е годы, но бережно и трепетно хранится и пополняется. Уникальный архив, содержащий исторические свидетельства становления и развития станции, передаётся уже нескольким поколениям. Преемственность здесь очень ценят. Наверное, поэтому на ТЭЦ-2 насчитывается более 20 трудовых династий, суммарный стаж которых исчисляется десятилетиями.

К сожалению, время сохраняет не все имена, труд которых потомками признан героическим, но оставляет главное - его результат: теплоэлектростанция работает и по-прежнему даёт жителям города своё тепло.

В настоящее время старейшая станция города работает в режиме котельной. Она обеспечивает тепловой энергией потребителей Ленинского, а также частично Октябрьского и Центрального округов города. Ещё в 1997 году она была переведена на природный газ, который дал массу преимуществ как для работников, так и для жителей района, и, в первую очередь, это отражается на экологичности предприятия.

С 2015 года ТЭЦ-2 входит в структуру АО «Омск РТС». За последние 5 лет на ТЭЦ-2 повышена надёжность работы теплообменного оборудования, сокращено количество его неплановых остановов и ремонтов. На котлоагрегате № 4 восстановлена система пылеприготовления. За это время в 14 раз снижена доля угля в топливном балансе станции благодаря оптимизации расхода угля до технологически необходимого минимума. Также значительно снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов за счёт подбора и включения максимально эффективного состава оборудования.

На протяжении всех 80 лет на станции существует смотр-конкурс на лучшее состояние прицеховых территорий. Он позволяет поддерживать всегда в порядке общую территорию ТЭЦ-2 и проводить регулярное благоустройство и озеленение. Но помимо конкурса уникальную флору создают энтузиасты. Например, на ТЭЦ-2 растёт виноград. Идея его посадки принадлежала бывшему директору станции Владимиру Николаевичу МЕЛЬНИКОВУ, а кропотливо ухаживает за ним ветеран-пенсионер Эльвира Артуровна ШАХОВА.

На станции разбит сквер, в котором высажены канадский клён, вишня, тополь, посеяна газонная трава, уложены тротуарной плиткой площадки и дорожки. В прошлом году в честь 75-летия со Дня Победы в ВОВ на станции был установлен Мемориал Победы, посвящённый энергетикам-участникам ВОВ и труженикам тыла 1941-1945.

Для ТЭЦ-2 80 лет - это опыт и возможности. Каждый работник искренне дорожит и гордится своим участием здесь. Для каждого это маленькая история, которая становится большой общей эпохой.

Фото Андрея КУДРЯВЦЕВА и из архива ТЭЦ-2.