В омских парках отменили гуляния на Масленицу из-за пандемии

Традиционного сжигания чучела в омских парках не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе оперштаб принял очередной пакет послаблений в режим ограничений по коронавирусу. Тем не менее, масленичных гуляний в этом году в омских парках все еще не будет. Власти решили отказаться от развлекательных программ в зеленых зонах. Об этом сообщил директор БУ Омска «Центр компетенций городской среды» Алексей Сокин, которые как раз курирует работу городских парков.

В региональном правительстве обстановку с пандемией все еще считают напряженной и решили не рисковать и не устраивать массовые мероприятия. Традиционного сжигания чучела весны в парках тоже не будет. Так что в этом году праздник Масленицы для омичей станет чисто семейным.

В больницах региона сейчас большое количество свободных коек. Но, по мнению омского губернатора, сейчас расслабляться рано. Коронавирус не прощает ошибок. Масочный режим отменять в ближайшее время не собираются.

- В среднем 80 человек в сутки заболевших, выздоровевших в сутки больше. Наблюдаем наличие большого количества свободных коек для ковидных больных. Но расслабляться рано. Режим масочный сохраняется, сохраняется самоизоляция для тех, кому 65+. Должны соблюдаться масочный режим, и дистанция, и все санитарные меры защиты, сказал накануне губернатор Александр Бурков.