«Не пью, не курю и верю в Бога!»: Отшельник из Омска, 10 лет живущий в лесу, мечтает о работе и своем доме

Анатолий Крымов потерял близких и теперь живет один в лесу. Фото: ВКонтакте

Удивительного человека обнаружили активисты Общероссийского народного фронта под Кировом. Там в лесу рядом с федеральной трассой "Вятка" совершенно один живет 59-летний Анатолий Крымов. Сам он родом из Омска, уехал в Кировскую область в 80-е к сестре. Сейчас же мужчина совершенно один - ни детей, ни родных. Большую часть жизни он прожил в деревнях, где и зарабатывал тем, что пас скот.

Сейчас же мужчина живет уже 9 лет в деревянной хижине, которую построил своими руками. В морозы постройка сильно промерзает - в ней нет ни света, ни отопления. На участке в лесу в паре километров от трассы есть своя теплица и даже туалет. Работы Анатолий Крымов не боится. Он мечтает о своем доме. Жить в лесу одному довольно опасно - к жилищу постоянно подходят дикие звери.

- Я не пью и не курю, верую в Бога. Хотел бы найти работу - плотник-столяр у меня специальность. Могу коров кормить, за землей ухаживать. Хотел бы домишко где-нибудь в деревне и землю свою, - говорит отшельник.

Недавно Анатолий на накопленные чудом деньги купил себе старенькую пилу. Он хочет продолжить строить свою хижину. И это несмотря на то, что врачи запретили отшельнику тяжелый труд. Прошлым летом ему пришлось обращаться в больницу - мужчину на трассе сбила машина. Крымов едва не погиб.

- 12 августа была авария - я ехал на биржу. Очнулся: 5 кушеток вокруг. Правая рука была перебита, 4 ребра сломано. И нога у меня, - говорит он.

Сейчас Крымову помогают неравнодушные дальнобойщики и жители ближайшей деревни. Собирают ему продукты, теплую одежду. Но бесконечно так продолжаться не может. Хижина отшельника находится довольно глубоко в лесу, дойдет до нее не каждый. Активисты ОНФ обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь этому человеку с работой и жильём.

- Ой, люди здорово помогают! Водители, дальнобойщики - я очень благодарен им. Люди из ближайшей деревни мне помогают тоже, - говорит отшельник из Омска.