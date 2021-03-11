12 машин тушат крупный пожар на производстве в Омске: часть крыши цеха обрушилась

Огнем охвачено 700 кв. метров производственного помещения. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар прямо сейчас тушат в Старом Кировске на окраине Омска. Сообщение о ЧП поступило в четверг, 11 марта, в 21.01. Горит производственное помещение, расположенное на улице 60 лет Победы – вероятно, один из цехов завода «Омскгидропривод». Огонь успел распространиться на площади в 700 квадратных метров, и есть опасность взрыва находящихся внутри баллонов с кислородом.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– Произошло частичное обрушение кровли. В тушении пожара задействованы 12 единиц техники, привлечен 61 человек личного состава, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Из помещения вынесли 26 кислородных баллонов. В настоящее время эвакуация баллонов продолжается.

Огонь удалось локализовать в 22.18. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области