Озвучены новые решения оперштаба в Омске

Обязанность пользоваться антисептиками и масками сохраняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже несколько дней число заболевших ковидом в Омске не добирается даже до отметки в 100 человек. Очевидно, что вторая волна постепенно сходит на нет. Сегодня в правительстве Омской области прошло очередное заседание оперштаба. На нем приняли очередной пакет послаблений в коронавирусные ограничения. Их озвучил губернатор региона Александр Бурков. Они коснутся в первую очередь работы торговых центров и игровых комнат.

- С 15 марта будут сняты ограничения с работы объектов розничной торговли площадью торгового зала более 800 кв. метров.

Кроме того, с 15 марта разрешается нахождение в детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах посетителей исходя из нормы площади таких объектов

(не менее 4 кв. метров на 1 человека). Ранее допускалось не более 15 человек одновременно, - уточнил омский губернатор.

Добавим, что масочный режим отменять никто не стал. Ровно как и обязательную самоизоляцию для омичей старше 65 лет. Вот, правда, за ее соблюдением особо никто не следит в регионе.